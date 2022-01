Aras annuncia la fusione con Minerva Group

Aras ha annunciato l’incorporazione di Minerva Group, il principale partner di implementazione di Aras Innovator PLM. Minerva è in grado di offrire le migliori funzionalità PLM – sviluppate sulla piattaforma Aras – per i dispositivi medici e le aziende del mercato high-tech. L’azienda mette a disposizione anche una vasta esperienza verticale nei settori dell’industria automobilistica, aerospaziale, della difesa e della produzione di apparecchiature industriali e fornirà ad Aras una presenza diretta e locale nell’area del Nord Europa e nei Paesi Bassi. La fusione ha effetto immediato.

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto al team di Minerva nella famiglia Aras e di acquisire applicazioni specifiche per il settore dei dispositivi medicali e dell’elettronica», ha dichiarato Roque Martin, CEO di Aras. «Come parte integrante della nostra rete di partner per oltre un decennio, crediamo che la fusione delle nostre attività abbia un senso strategico e che insieme saremo maggiormente in grado di risolvere le sfide di digitalizzazione più complesse che i nostri clienti devono affrontare nel campo dell’ingegneria, della produzione e nella supply chain.»

La crescente complessità dei prodotti e la concorrenza sempre più competitiva, in aggiunta ai frequenti cambiamenti nelle catene di fornitura e nei requisiti normativi, influiscono sulle iniziative di trasformazione digitale odierne. La capacità di digitalizzare e adattarsi continuamente è fondamentale per aiutare le multinazionali a velocizzare il time to market, mantenere la conformità e fornire prodotti di alta qualità. Le applicazioni business-ready di Minerva, costruite sulla piattaforma Aras, sono specificamente progettate per ottenere questa straordinaria agilità.

«Il nostro business si basa sul successo dei clienti attraverso una profonda conoscenza del settore e delle competenze tecniche, e la nostra partnership di lunga data con Aras ci ha permesso di fornire un valore senza pari ai clienti», ha detto Asger Thierry, fondatore e CEO di Minerva Group. «L’unione con Aras ci permetterà di soddisfare meglio le necessità delle aziende di tutto il mondo e di accelerare ulteriormente la nostra crescita».