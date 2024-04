Aqara amplia il proprio portafoglio di prodotti Thread con un nuovo sensore di movimento

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore leader di soluzioni per smart home, ha annunciato oggi il lancio del sensore di movimento e luce P2, il suo sensore di movimento di nuova generazione sviluppato a partire dal protocollo Thread e dallo standard Matter che unifica il settore. La connettività nativa di Matter offre una compatibilità senza precedenti tra piattaforme per smart home, tra cui Amazon Alexa, Apple Home, Google Home e Samsung SmartThings1. Grazie alle capacità di networking locale di Matter, il sensore P2 garantisce una reattività e affidabilità migliorate.

“Nel mercato globale in rapida espansione dei sensori a infrarossi passivi (PIR), Aqara ha raggiunto un notevole successo, con la distribuzione di oltre 100.000 unità lo scorso anno”, afferma Cathy You, Vicepresidente senior, Global Business and Strategy di Aqara. “Il lancio del sensore di movimento e luce P2, che integra la nostra affermata tecnologia di sensori con i più recenti protocolli e standard di connettività, rispecchia il nostro approccio lungimirante e il nostro impegno a fornire soluzioni per la smart home pronte per gli sviluppi futuri.”

Il sensore di movimento e luce P2 integra un sensore di movimento PIR ad angolo ultra ampio dotato di un sensore di illuminazione autonomo in grado di garantire un rilevamento preciso fino a 7 metri di distanza e 170° in orizzontale2. Ciò semplifica una serie di scenari di utilizzo, dall’illuminazione automatica al potenziamento della sicurezza fino al controllo della climatizzazione. Il sensore misura inoltre l’intensità luminosa indipendentemente dal rilevamento del movimento3, che consente un controllo sofisticato dell’illuminazione e delle tapparelle per un comfort e un’efficienza energetica ottimali. Progettato per durare a lungo, il sensore di movimento e luce P2 vanta una lunga durata della batteria fino a due anni, garantendo un funzionamento affidabile con una manutenzione minima.

In quanto dispositivo abilitato a Thread, il sensore di movimento e luce P2 si collega a qualsiasi controller Matter con funzionalità Thread Border Router e consente l’utilizzo su più piattaforme compatibili grazie alla funzione di amministratore multiplo di Matter. Inoltre, il sensore offre alcune funzionalità esclusive di Aqara Home, come le impostazioni di sensibilità e timeout di rilevamento personalizzabili per prestazioni su misura4. Gli utenti possono mettere a punto entrambi i parametri tramite l’app Aqara Home, che richiede il controller Matter abilitato a Thread proprietario di Aqara, ad esempio Hub M3 di prossima uscita.

Il sensore di movimento e luce P2, parte della linea di prodotti di Aqara abilitati all’uso di Thread in continua espansione, esemplifica l’impegno dell’azienda a migliorare l’esperienza della smart home tramite una maggiore interoperabilità e semplicità. Nei prossimi mesi è previsto il lancio di altri dispositivi Thread di Aqara, tra cui il già citato Hub M3 e la soluzione di accesso domestico retrofit Smart Lock U200.

Il sensore di movimento e luce P2 è ora disponibile presso i negozi del brand Amazon di Aqara in America del Nord (US, Canada), in Europa (France, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito) e in Asia (Giappone), nonché presso rivenditori Aqara selezionati in tutto il mondo5.

Per ulteriori informazioni su questo sensore, visitare il nostro sito web.

1. Un controller Matter con funzionalità Thread Border Router è richiesto per la connessione con il sistema corrispondente abilitato a Matter.



2. In base al test di laboratorio interno, svolto a una temperatura ambiente di 25 °C e un elevato livello di sensibilità.



3. La funzionalità di rilevamento dell’illuminazione non è disponibile su Alexa al momento del lancio.



4. Il sensore è impostato per default su una sensibilità media e un timeout di rilevamento di 30 secondi.



5. La disponibilità del prodotto può variare in base al canale di rivendita.

