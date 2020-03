Secondo il Worldwide Quarterly Security Appliance Tracker di Idc il mercato totale delle appliance di sicurezza ha registrato il segno positivo sia nelle unità spedite che nella crescita delle revenue, nel quarto trimestre del 2019 (4Q19).

Le revenue a livello mondiale, evidenzia Idc, sono aumentate del 9,4% anno su anno, sempre relativamente al 4° trimestre 2019, fino a raggiungere i 4,8 miliardi di dollari. Anche le spedizioni hanno fatto registrare una crescita, con un aumento del 21,1% anno su anno, fino a raggiungere quasi 1,3 milioni di unità.

Il tradizionale segmento di mercato dei firewall è quello che ha contribuito in modo più significativo alla crescita delle revenue a livello mondiale. Questo segmento, secondo l’analisi Idc, ha infatti registrato revenue per oltre 192 milioni di dollari in più nel quarto trimestre 2019 rispetto al quarto trimestre 2018.

Il segmento che è risultato il più ampio, nel complesso, è quello della unified threat management (UTM): è cresciuto del 5,8% su base annua e ha rappresentato il 57,1% del mercato mondiale delle appliance di sicurezza nel quarto trimestre 2019.

I segmenti della sicurezza web e della messaggistica hanno continuato a mostrare forti segnali di crescita, sottolinea inoltre Idc, aumentando rispettivamente del 6,8% e del 24,6% su base annua.

Quello della intrusion detection & prevention (IDP) si è unito a quelli delle VPN ibride e IPsec come gli unici segmenti di mercato che hanno registrato ricavi in ​​calo, nel trimestre oggetto di analisi. Il calo delle VPN ibride e delle VPN IPsec è stato comunque compensato dalla crescita con segno positivo delle VPN SSL, che ha reso flat la crescita complessiva del mercato VPN, anno su anno.

Dal punto di vista delle aree geografiche, la buona performance di questo mercato è dovuto anche ad alcuni trend regionali positivi. Gli Stati Uniti hanno rappresentato il 38,2% delle revenue totali del mercato delle appliance di sicurezza nel quarto trimestre 2019, un dato in calo rispetto al 40,6% del terzo trimestre, ma in aumento se confrontato con il 37,0% del quarto trimestre 2018.

L'Europa occidentale è cresciuta dell'11,1% anno su anno, mentre la regione del Medio Oriente e dell'Africa (MEA) è cresciuta del 14,5% anno su anno.

UTM, sicurezza web e un rinnovato interesse per la sicurezza della messaggistica stanno spingendo la crescita in Nord America ed Europa, mentre la sicurezza tradizionale rappresentata da firewall e messaggistica rimane importante per le regioni Asia/Pacifico (escluso il Giappone) e MEA.

I cinque principali player a livello globale nel mercato delle appliance di sicurezza, secondo Idc, sono: Cisco, Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point e Symantec.

Secondo gli analisti di Idc, in questo settore il quarto trimestre ha chiuso il 2019 con una crescita sequenziale a due cifre e una forte crescita annuale, in gran parte derivante dalla maggiore penetrazione dell’UTM in tutto il mondo e da forti tendenze regionali che trainano la crescita del firewall nelle regioni dell'Asia/Pacifico e del Medio Oriente.