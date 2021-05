Apple Wwdc 21: come seguire i keynote e le sessioni

Apple ha svelato ufficialmente il programma della Wwdc 21, la Worldwide Developers Conference annuale che anche quest’anno si svolge tutta online e prende il via il 7 giugno con il keynote d’apertura.

Anche la Wwdc di quest’anno, come quella dell’anno scorso, presenta dunque un’esperienza interamente digitale, a causa delle restrizioni dovute alla persistente emergenza sanitaria mondiale.

La Wwdc 21 è gratuita e riunirà di nuovo (seppur virtualmente) la community globale degli sviluppatori Apple, a cui fornirà nuovi approfondimenti sulle tecnologie, gli strumenti e i framework dell’ecosistema della società di Cupertino.

I battenti si aprono online con il keynote di Apple il 7 giugno alle ore 10 a.m. PDT, le ore 19:00 in Italia. Trasmesso in streaming direttamente da Apple Park, il keynote di apertura sarà disponibile su apple.com, tramite l’app Apple Developer, l’app Apple TV e YouTube, con riproduzione on demand che sarà disponibile dopo la conclusione dello streaming dal vivo.

Sempre il 7 giugno, alle 2 p.m. PDT (ore 11 di sera, in Italia) ci sarà l’appuntamento con Platforms State of the Union, che fornisce approfondimenti sui progressi delle piattaforme Apple che aiuteranno gli sviluppatori a creare app ed esperienze ancora migliori.

Platforms State of the Union sarà trasmesso in streaming tramite l’app Apple Developer e il sito web Apple Developer.

Tradizionalmente, se il keynote d’apertura interessa il pubblico più vasto, oltre a sviluppatori e operatori del mondo dell’informazione, Platforms State of the Union è un appuntamento d’interesse principalmente per gli sviluppatori.

Il 10 giugno sarà il momento degli Apple Design Awards. Ogni anno, alla Wwdc, gli Apple Design Awards celebrano la creatività e i risultati tecnici degli sviluppatori Apple, premiando le migliori app dell’anno. Gli Apple Design Awards saranno trasmessi in streaming anch’essi tramite l’app Apple Developer e il sito web Apple Developer.

Oltre a questi eventi pubblici e che richiamano le luci dei riflettori anche dei media e del pubblico generale, la Wwdc ospiterà oltre 200 sessioni di approfondimento, laboratori one-to-one e altro ancora, con il supporto degli ingegneri e dei progettisti Apple.

I membri dell’Apple Developer Program possono richiedere consulenze in one-on-one lab con più di 1.000 esperti Apple per fare domande sulle ultime API e sulle best practice, e richiedere review dell’interfaccia utente e del design.

Gli ingegneri Apple saranno inoltre disponibili negli Apple Developer Forum per tutta la settimana per rispondere alle domande e partecipare a discussioni tecniche. A partire dall’8 giugno, i video delle sessioni saranno pubblicati giornalmente e saranno disponibili nell’app Apple Developer e sul sito web Apple Developer.

Oltre alle sessioni e ai lab ci saranno poi degli eventi speciali che coinvolgono la community di sviluppatori, come coding e design challenge e altri.

Per l’edizione 2021 della Wwdc c’è anche una novità: i Pavilions, ha spiegato Apple, offrono agli sviluppatori un modo semplice per esplorare sessioni, laboratori e attività speciali rilevanti per un determinato argomento. I partecipanti alla conferenza possono personalizzare la loro esperienza della Wwdc e controllare i contenuti organizzati in aree specifiche come SwiftUI, strumenti, accessibilità e altro ancora, esclusivamente all’interno dell’app Apple Developer.

Inoltre, il 1° giugno Apple celebrerà gli studenti sviluppatori di tutto il mondo con l’annuncio dei vincitori della Swift Student Challenge.