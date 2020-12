Apple TV, app e servizio in arrivo su Chromecast con Google TV

Dopo l’annuncio del lancio di Apple Music su dispositivi abilitati con Google Assistant quali Nest Audio, Nest Hub Max, Nest Mini e altri ancora, è in arrivo un’altra integrazione tra gli ecosistemi di Cupertino e Mountain View, sempre all’insegna dell’intrattenimento: Google ha infatti pre-annunciato il lancio dell’applicazione Apple TV sul nuovo Chromecast con Google TV.

Con l’aggiunta dell’app Apple TV, gli utenti di Chromecast con Google TV potranno accedere ai contenuti del servizio di film e serie TV on demand Apple TV+: chiaramente è necessario disporre di un abbonamento a pagamento a quest’ultimo.

Il dispositivo di streaming Chromecast con Google TV, che offre il supporto per il controllo vocale con l’Assistente Google, si arricchisce quindi della possibilità di accedere a uno dei principali abbonamenti video. Probabilmente meno popolare qui in Italia, ma in crescita sia nell’offerta che nella diffusione.

Gli abbonati ad Apple TV+ potranno accedere a un catalogo di programmi originali, film e documentari, tra cui titoli come “Ted Lasso”, “The Morning Show”, “Defending Jacob”, “Greyhound” e “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”.

Inoltre, tramite l’app Apple TV gli utenti avranno la possibilità di accedere alla propria libreria di acquisti di film, serie TV e show televisivi della piattaforma Apple, oltre a ricevere consigli personalizzati e curati e poter usufruire dei canali di Apple TV.

Attraverso Family Sharing, fino a sei membri della famiglia possono condividere gli abbonamenti ai canali Apple TV.

Con Google TV gli utenti potranno anche visualizzare gli Apple Originals nei propri consigli personalizzati e nei risultati di ricerca, rendendo ancora più facile trovare i programmi e film preferiti. E avranno la possibilità di salvarli nella propria Watchlist per riprenderli in seguito.

Google ha comunicato che il roll out dell’applicazione Apple TV su Chromecast con Google TV avrà luogo all’inizio del prossimo anno, e in futuro sarà portato avanti anche su altri dispositivi con sistema operativo Android TV.