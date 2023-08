Apple svela la data di lancio di iPhone 15: appuntamento per il 12 settembre

Era nell’aria da tempo, e ora è ufficiale: Apple annuncia che sarà il 12 settembre la data di lancio degli iPhone 15 (e non solo).

Per Apple, è una consuetudine indire gli eventi dedicati all’iPhone soprattutto di martedì, e anche in questo caso pare non ci saranno eccezioni.

Oltre alla presentazione dell’iPhone 15, l’evento di settembre sarà anche l’occasione, con ogni probabilità, per il lancio di altre attese novità.

Fra tutte, i modelli aggiornati di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2, i dettagli finali e le date di lancio di iOS 17 e altri ancora.

Non rimane che attendere le due settimane che ci separano dall’evento che, lo ricordiamo, si terrà il 12 settembre all’Apple Park (e su apple.com) alle 19 ore italiane.