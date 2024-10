Apple svela il nuovo iPad mini con chip A17 Pro: versatile e ultraportatile

Apple ha presentato il nuovo iPad mini, potenziato dal chip A17 Pro. Il nuovo iPad mini con display Liquid Retina da 8,3″ è disponibile nei due nuovi colori blu e viola, oltre che nelle finiture galassia e grigio siderale, il tutto nel design ultraportatile apprezzato dagli utenti.

Il chip A17 Pro segna un enorme passo avanti in termini di prestazioni ed efficienza persino per le attività più impegnative – sottolinea Apple –, grazie alla velocità superiore di CPU e GPU, al Neural Engine due volte più rapido rispetto alla generazione precedente di iPad mini e al supporto per Apple Intelligence.

L’elevata versatilità e le avanzate capacità del nuovo iPad mini raggiungono un nuovo livello grazie al supporto per Apple Pencil Pro, che rende possibile raggiungere livelli di produttività e creatività ancora maggiori. La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo supporta lo Smart HDR 4, per foto ancora più naturali grazie alla maggiore gamma dinamica, e utilizza il machine learning per rilevare e scansionare i documenti direttamente nell’app Fotocamera.

Il nuovo iPad mini offre un giorno intero di autonomia – dichiara Apple – e rende possibili nuove esperienze con iPadOS 18. Disponibile al prezzo di 609 euro, con uno spazio di archiviazione di 128GB, il doppio rispetto alla generazione precedente, il nuovo iPad mini può essere ordinato da oggi e sarà disponibile a partire da mercoledì 23 ottobre.

“Non esiste al mondo un altro dispositivo come iPad mini, amato per la combinazione di prestazioni potenti e versatilità che offre nel nostro design più portatile. iPad mini piace a tanti tipi di utenti ed è stato costruito per Apple Intelligence, in grado di offrire nuove funzioni intelligenti che sono potenti, personali e rispettano la privacy”, ha affermato Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple. “Con il nuovo e potente chip A17 Pro, la connettività ancora più veloce e il supporto per Apple Pencil Pro, il nuovo iPad mini offre tutto il bello di iPad anche nel nostro design più compatto, con un incredibile rapporto qualità prezzo.”

Con il chip A17 Pro, per prestazioni potenti su iPad mini

Grazie al chip A17 Pro, mette in evidenza Apple, il nuovo iPad mini assicura prestazioni all’avanguardia e un’efficienza energetica sorprendente, il tutto in un design ultraportatile. Rispetto all’A15 Bionic della precedente generazione di iPad mini, secondo la società di Cupertino il potente chip A17 Pro segna diversi passi avanti.

Con una CPU 6-core, dotata di due performance core e quattro efficiency core, il chip A17 Pro migliora le prestazioni della CPU del 30% e anche le prestazioni grafiche grazie alla GPU 5-core, con un salto del 15% rispetto alla generazione precedente, dichiara Apple. Il chip A17 Pro rende possibili esperienze completamente nuove, permettendo, ad esempio, di usare anche app professionali utilizzate in ambito design, in ambito medico, in aviazione e così via. Il chip rende anche l’editing di foto più veloce che mai, migliora il grado di immersività delle app di realtà aumentata e molto altro ancora.

Sul nuovo iPad mini, il gaming diventa ancora più realistico grazie al ray tracing accelerato dall’hardware, 4 volte più veloce rispetto a quello basato sul software. Inoltre, introduce il supporto per il Dynamic Caching e il mesh shading con accelerazione hardware. L’utente beneficerà delle prestazioni potenti e del design ultraportatile di iPad mini in tutto quello che fa, che si tratti di creare contenuti coinvolgenti in Affinity Designer o di tuffarsi in videogiochi dalla grafica complessa come Zenless Zone Zero.

Connettività ancora più veloce

Grazie alla connettività wireless e via cavo ancora più veloce, iPad mini permette di fare ancora più cose, anche quando si è fuori casa o in movimento. Il nuovo iPad mini è compatibile con la tecnologia Wi-Fi 6E, che offre fino al doppio delle prestazioni rispetto alla generazione precedente per scaricare file, giocare online e guardare film in streaming.

Con i modelli Wi-Fi + Cellular con 5G si può accedere a file, comunicare con altre persone e fare il backup dei dati al volo, ovunque ci si trovi. I modelli Cellular del nuovo iPad mini vengono attivati tramite eSIM, un’alternativa più sicura rispetto alla scheda SIM fisica, che consente di collegarsi facilmente al piano già sottoscritto e trasferirlo al volo in digitale, e di usare più piani dati sullo stesso dispositivo. iPad mini può, inoltre, connettersi facilmente ai piani dati wireless in più di 190 Paesi e territori senza bisogno di una scheda SIM fisica di un operatore locale. La porta USB-C è ora fino a 2 volte più rapida rispetto alla generazione precedente, con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps per importare foto e video di grandi dimensioni in un lampo.

Un salto di qualità per le fotocamere e funzioni ancora più magiche con Apple Pencil Pro

La combinazione del design estremamente compatto e delle fotocamere di qualità elevata – evidenzia Apple – consente di gestire anche i flussi di lavoro più impegnativi. La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo consente di scattare foto professionali che, grazie allo Smart HDR 4, non sono mai state così nitide e dettagliate.

Utilizzando il potente Neural Engine 16-core, il nuovo iPad mini sfrutta l’IA (intelligenza artificiale) per identificare i documenti direttamente nell’app Fotocamera e può utilizzare il flash True Tone per rimuovere le ombre. Inoltre, la fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo in modalità verticale, con il supporto per Inquadratura automatica, è preziosa per tutti gli utilizzi di iPad mini.

Apple Pencil Pro rende possibili funzioni “magiche” e potenti interazioni, trasformando iPad mini in un blocco da disegno o in un comodo taccuino da portare ovunque. Apple Pencil Pro può rilevare quando il fusto della matita viene stretto con le dita e apre una palette che permette di cambiare lo strumento, lo spessore del tratto o il colore, senza interrompere il processo creativo. Lo speciale motore aptico rende l’esperienza d’uso estremamente intuitiva, producendo un leggero impulso di conferma quando l’utente stringe la matita, fa doppio tap o usa la funzione Smart Shape.

Ruotando Apple Pencil Pro, è inoltre possibile controllare con più precisione lo strumento in uso. La rotazione consente di cambiare l’angolazione del tratto o della pennellata, proprio come quando si usano carta e penna; inoltre, avvicinando la punta al display, è possibile vedere l’esatto orientamento di uno strumento ancora prima di usarlo. Apple Pencil Pro supporta Dov’è e per abbinarla, ricaricarla e agganciarla al nuovo iPad mini c’è una nuova interfaccia magnetica. iPad mini è compatibile anche con Apple Pencil (USB-C), ideale per prendere appunti, disegnare, annotare e tanto altro ancora, e disponibile a un prezzo ancora più conveniente.

iPadOS e Apple In telligence

iPadOS 18 introduce altre potenti funzioni che migliorano l’esperienza d’uso, rendendo iPad più versatile e intelligente che mai. Inoltre, iPadOS include framework evoluti come Core ML, che permette a chi sviluppa app di sfruttare facilmente il Neural Engine per offrire funzioni AI in locale.

E a proposito di AI, grazie al potente chip A17 Pro, iPad mini supporta Apple Intelligence. Perfettamente integrato in iPadOS 18, il sistema Apple Intelligence sfrutta tutta la potenza del chip Apple e i modelli generativi creati da Apple per comprendere e creare testo e immagini, eseguire azioni nelle app e basarsi sul contesto personale per semplificare e accelerare le attività di tutti i giorni. Molti dei modelli su cui si basa Apple Intelligence vengono eseguiti esclusivamente in locale e, grazie al Private Cloud Compute, la capacità di calcolo può essere bilanciata in modo flessibile tra l’elaborazione on-device e modelli più grandi basati su server con chip Apple dedicati.

Purtroppo, il primo set di funzioni di Apple Intelligence sarà disponibile con l’aggiornamento software gratuito a iPadOS 18.1 sui modelli di iPad con chip A17 Pro o M1 e successivi, ma solo in inglese (Stati Uniti). Ne abbiamo parlato in occasione del lancio dei nuovi iPhone, quindi non ci ripeteremo qui: per il momento noi utenti italiani siamo ancora esclusi dall’intera esperienza di Apple Intelligence.

Migliori per l’ambiente

Il nuovo iPad mini è progettato pensando all’ambiente, con il 100% di alluminio riciclato nel guscio, il 100% di terre rare riciclate in tutti i magneti e il 100% di oro e stagno riciclati rispettivamente nelle placcature e nelle saldature di vari circuiti stampati. Il nuovo iPad mini è conforme agli elevati standard Apple in materia di efficienza energetica, ed è privo di mercurio, ritardanti di fiamma bromurati e PVC. Il packaging è composto per il 100% da materiale a base di fibre, avvicinando Apple all’obiettivo di eliminare la plastica da tutti gli imballaggi entro il 2025.

Oggi Apple è già a impatto neutro per quanto riguarda il settore Operations, e, nell’ambito del piano Apple 2030, sta lavorando verso l’ambizioso obiettivo di diventare a impatto neutro entro la fine di questo decennio.

Prezzi e disponibilità

È possibile ordinare il nuovo iPad mini da oggi, 15 ottobre, su apple.com/store e nell’app Apple Store in 29 Paesi e territori. Le consegne inizieranno mercoledì 23 ottobre, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

Disponibile nei colori blu, viola, galassia e grigio siderale, il nuovo iPad mini ha un prezzo a partire da 609 euro (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da 779 euro (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular.

Il nuovo iPad mini offre uno spazio di archiviazione minimo di 128GB, il doppio rispetto alla generazione precedente, ed è disponibile anche nelle configurazioni da 256GB e 512GB.

Per il settore Education, il nuovo iPad mini è disponibile a partire da 549 euro (Iva inclusa). I prezzi Education sono riservati a studenti e studentesse che frequentano o sono iscritti all’università, ai loro genitori, al corpo docente e al personale di istituti di ogni ordine e grado. Per maggiori informazioni, è possibile visitare apple.com/it-edu/store.

Apple Pencil Pro è compatibile con il nuovo iPad mini. È disponibile al prezzo di 149 euro (Iva inclusa) e di 139 euro (Iva inclusa) per il settore Education. Apple Pencil (USB-C) è disponibile al prezzo di 89 euro (Iva inclusa) e di 79 euro (Iva inclusa) per il settore Education.

La nuova Smart Folio è disponibile nei colori grigio cenere, viola chiaro, denim e salvia al prezzo di 69 euro (Iva inclusa).

Apple offre opzioni vantaggiose per acquistare i modelli di iPad più recenti. Dando in permuta il proprio iPad si può ricevere un credito per l’acquisto di nuovo modello sull’Apple Store online, tramite l’app Apple Store e negli Apple Store. Per effettuare una valutazione del proprio dispositivo e consultare i termini e le condizioni, è possibile visitare la pagina apple.com/it/shop/trade-in.

AppleCare+ per iPad offre un servizio di assistenza e supporto che include un numero illimitato di interventi per danni accidentali, assistenza per la batteria e supporto tecnico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 da chi conosce al meglio iPad.