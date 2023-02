Apple spiega agli sviluppatori come ottenere il massimo dall’App Store

Gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program potranno partecipare a delle sessioni online sul tema App Store che si terranno dal 28 febbraio al 13 aprile, ha informato la società di Cupertino.

In queste sessioni online, i membri dell’Apple Developer Program potranno incontrare in forma digitale gli esperti di Apple dell’App Store, per conoscere le ultime funzionalità dell’App Store e trovare risposta alle proprie domande e dubbi.

I membri dell’Apple Developer Program avranno la possibilità di scoprire e saperne di più su come misurare la user acquisition con App Analytics e come far crescere il proprio business legato agli abbonamenti utilizzando le funzionalità dell’App Store.

Potranno inoltre ottenere informazioni su come l’ottimizzazione delle pagine di prodotto permette di testare diversi elementi della product page della propria app, per scoprire quali risuonano maggiormente con le persone. E come le pagine di prodotto personalizzate permettono di creare versioni aggiuntive della product page per evidenziare caratteristiche o contenuti specifici.

Potranno altresì scoprire come aumentare la discovery e l’engagement con Game Center, il social gaming network di Apple, e come configurare gli eventi in-app.

Le sessioni Meet with App Store experts daranno agli sviluppatori la possibilità di connettersi direttamente con gli esperti di Apple e comprendere come sfruttare al meglio queste funzionalità, come attirare nuovi clienti, testare strategie di marketing, ottimizzare gli abbonamenti e molto altro ancora.

Le presentazioni dal vivo con domande e risposte – sottolinea Apple – si terranno in diversi fusi orari e in più lingue.

Le registrazioni per queste sessioni di approfondimento sono aperte, ricorda Apple, per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program.