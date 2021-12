Apple rilascia nuove funzioni per sviluppatori e open source

Apple ha annunciato la disponibilità di nuove funzioni per gli sviluppatori, progettate in modo specifico per migliorare le schede presenti nelle pagine dei prodotti su App Store.

La società di Cupertino ha anche aggiornato il proprio sito dedicato ai progetti open source.

Per quanto concerne le novità relative all’App Store, queste riguardano in primo luogo l’ottimizzazione della pagina del prodotto.

Gli sviluppatori del Developer Program di Apple possono ora provare versioni alternative della pagina prodotto della propria app con diverse icone, screenshot e anteprime dell’app, per scoprire quale di esse ottiene i migliori risultati.

Ogni versione viene mostrata a una percentuale di utenti dell’App Store selezionati a caso – ha sottolineato Apple – e i risultati appaiono in App Analytics.

In questo modo, lo sviluppatore può impostare la versione della pagina di prodotto che presenta le migliori prestazioni, in modo che sia quella da mostrare a tutti gli utenti dell’App Store.

La seconda novità relativa all’App Store riguarda le pagine di prodotto personalizzate.

Gli sviluppatori Apple possono ora creare versioni aggiuntive della pagina di prodotto della propria app per evidenziare caratteristiche o contenuti specifici, scopribili attraverso URL unici che lo sviluppatore stesso può condividere.

Le pagine di prodotto custom possono avere diversi screenshot, preview delle app e testi promozionali. Inoltre, sono completamente localizzabili, e consentono allo sviluppatore di mostrare un particolare sport, personaggio, spettacolo, funzionalità di gioco e altro ancora.

Anche in questo caso, una volta che le pagine di prodotto personalizzate sono attive, gli sviluppatori dell’ecosistema Apple possono misurare le prestazioni con le funzionalità di App Analytics disponibili in App Store Connect.

Nuovo sito Apple per l’open source

Apple ha anche rilasciato una versione aggiornata e riprogettata del proprio sito dedicato ai progetti open source.

Il nuovo sito elenca sia i progetti Apple che quelli della community, e offre visibilità a entrambe le categorie di iniziative open source.

Inoltre, il sito presenta una sezione dedicata ai rilasci, da dove è possibile visualizzare le liste di release e – tramite gli appositi link – scaricare il codice open source per i sistemi operativi e gli strumenti per sviluppatori, dalle loro rispettive pagine GitHub.

Anche la sezione dei rilasci è suddivisa in categorie: macOS, iOS, Developer Tools e OS X Server.