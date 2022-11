Apple rilascia i nuovi aggiornamenti software per Mac, iPhone e iPad

Apple ha reso disponibili i nuovi aggiornamenti per i suoi sistemi operativi principali: iOS 16.1.1 (per iPhone 8 e successivi), iPadOS 16.1.1 (per iPad Pro, iPad Air terza generazione e successivi, iPad quinta generazione e successivi e iPad mini quinta generazione e successivi) e macOS Ventura 13.0.1 (per i Mac che eseguono macOS Ventura).

Non ci sono novità dal punto di vista delle funzionalità dei software o dell’interfaccia utente, ma gli aggiornamenti non sono per questo meno importanti.

Gli update introducono infatti risoluzioni di problemi e alcuni fix di sicurezza, per risolvere vulnerabilità che potrebbero far sì che un utente remoto possa essere in grado di causare la terminazione inattesa dell’applicazione o l’esecuzione di codice arbitrario.

Apple indica dunque gli aggiornamenti come consigliati a tutti gli utenti che utilizzano tali sistemi operativi.

Ci sono novità invece per quanto riguarda iOS 16.2 e iPadOS 16.2, che non ha ancora raggiunto lo stadio di release finale, ma di cui Apple ha rilasciato la versione beta 2 prima agli sviluppatori e poi agli utenti registrati al programma public beta.

iOS 16.2 e iPadOS 16.2, almeno in queste prime release beta, includono la nuova app Freeform, che consente, tra le altre cose, di fare il brainstorming di idee e di collaborare con altri utenti alla stessa board.

Con iPadOS 16.2, l’aggiornamento aggiunge il supporto del display esterno per Stage Manager, funzione disponibile per i modelli di iPad con chip Apple M1 e M2.

Inoltre, il prossimo update di iOS e iPadOS dovrebbe portare anche una app Casa riprogettata.

In iOS 16.2 beta 2 alcuni osservatori hanno anche individuato riferimenti a una Custom Accessibility Mode, che Apple descriverebbe come un modo personalizzabile e semplificato di utilizzare l’iPhone e l’iPad e che, a quanto pare, potrebbe essere utilizzata al posto delle tradizionali schermate di blocco e Home.