Non solo novità hardware da Apple, in questi giorni, con il Mac Pro finalmente disponibile, ma anche software, con il consueto round periodico di aggiornamenti dei sistemi operativi di iPhone, iPad, Mac e dispositivi smart.

La società di Cupertino ha infatti rilasciato gli update gratuiti macOS Catalina 10.15.2, iOS 13.3 e iPadOS 13.3, tvOS 13.3 e watchOS 6.1.1.

L'aggiornamento dei computer Mac con macOS Catalina 10.15.2 applica miglioramenti e correzioni per aumentare la stabilità, l'affidabilità e le prestazioni.

Miglioramenti e correzioni per Mac

Di seguito le note di rilascio di Apple che accompagnano l’aggiornamento:

Musica Ripristinata la vista a colonne del browser per gestire la libreria musicale.

Risolto un problema che poteva impedire la visualizzazione delle illustrazioni degli album.

Risolto un problema che poteva inizializzare le impostazioni dell'equalizzatore durante la riproduzione. iTunes Remote Aggiunto il supporto per utilizzare iPhone o iPad per controllare le app Musica e TV sul Mac. Foto Risolto un problema per il quale alcuni file .AVI e .MP4 potevano apparire come non supportati.

Risolto un problema che impediva la visualizzazione delle cartelle create di recente nella vista Album.

Risolto un problema per il quale le immagini ordinate manualmente in un album potevano essere stampate o esportate in ordine errato.

Risolto un problema che impediva il funzionamento dello strumento di ritaglio con ingrandimento nell'anteprima di stampa. Mail Risolto un problema che poteva causare l'apertura delle preferenze di Mail con una finestra vuota.

Risolto un problema che poteva impedire al comando di annullamento di recuperare le e-mail eliminate. Altro Migliorata l'affidabilità della sincronizzazione di libri e audiolibri su iPad o iPhone tramite il Finder.

Risolto un problema per il quale i promemoria potevano essere in ordine errato nell'elenco smart Oggi nell'app Promemoria.

Risolto un problema che poteva causare un rallentamento nelle prestazioni durante la digitazione nell'app Note.

Come avviene solitamente negli aggiornamenti del software di sistema dei dispositivi Apple, macOS Catalina 10.15.2 include anche i contenuti di sicurezza, che rendono a maggior ragione importante per tutti gli utenti aggiornare il proprio Mac.

Contenuti di sicurezza vengono forniti anche per i Mac che funzionano con le generazioni immediatamente precedenti del software di sistema, mediante Security Update 2019-002 Mojave e Security Update 2019-007 High Sierra, rilasciati anch’essi da Apple, così come anche l’ultima release del browser, Safari 13.0.4.

Aggiornamenti Apple di iPhone, iPad e device

Per quanto riguarda l’aggiornamento iOS 13.3 per gli iPhone, anche questo offre miglioramenti e correzioni di errori, nonché ulteriori controlli parentali in Tempo di utilizzo.

I nuovi controlli parentali, informa Apple, offrono un maggior numero di limitazioni per quanto riguarda le persone che i minori possono chiamare o contattare tramite FaceTime o Messaggi. Ora è inoltre possibile gestire i contatti che vengono mostrati sul dispositivo del minore, grazie all’elenco dei contatti.

Inoltre, nell’app Borsa è ora possibile continuare a leggere grazie ai link agli articoli correlati o ad altri articoli dalla stessa pubblicazione. L’aggiornamento offre poi numerosi correzioni di errori e miglioramenti, che sono elencati nelle note di rilascio che accompagnano l’update.

Sono analoghi i contenuti anche per quel che riguarda gli iPad, attraverso l’update iPadOS 13.3. Per i dispositivi che non supportano iOS 13, è disponibile l’aggiornamento iOS 12.4.4.

Per quanto riguarda, invece, Apple TV e Apple Watch, Cupertino ha rilasciato, rispettivamente, tvOS 13.3 e watchOS 6.1.1, nonché watchOS 5.3.4 per gli smartwatch delle generazioni precedenti.

Per gli sviluppatori di app per le piattaforme Apple, arriva Xcode 11.3.

Maggiori informazioni sui contenuti di sicurezza degli aggiornamenti sono disponibili sul sito di supporto Apple.