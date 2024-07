Apple potrebbe entrare come osservatore nel board di OpenAI?

Secondo quanto riporta su Bloomberg Mark Gurman, attento osservatore del mondo della società di Cupertino, Apple potrebbe ottenere un posto, con il ruolo di membro osservatore, nel consiglio di amministrazione di OpenAI.

Ciò potrebbe rientrare nell’ambito dell’accordo di partnership sull’intelligenza artificiale che l’azienda ha annunciato in occasione della WWDC del mese scorso, e che prevede l’integrazione di ChatGPT nelle esperienze potenziate dall’AI che Apple sta sviluppando per introdurle nei prossimi iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia.

In base al rumor riportato da Bloomberg – che, come tale, non ha ricevuto alcuna conferma ufficiale da parte delle due aziende – il posto nel board andrebbe a saldare ulteriormente la partnership tra Apple e OpenAI. Il ruolo di osservatore non prevede la possibilità di voto né di esercitare alcun potere direttivo, offre comunque un accesso interno e diretto alle decisioni del consiglio di amministrazione.

Anche Microsoft, il partner strategico più importante di OpenAI, con un rapporto basato su un investimento multimiliardario, ha un ruolo da osservatore nel consiglio, senza diritto di voto e senza alcun controllo su quella che rimane una società indipendente.

Mark Gurman riporta anche un’ipotesi su chi sarebbe stato scelto per ricoprire questa posizione: Phil Schiller.

Vero e proprio veterano dell’azienda, con una carriera in Apple iniziata nel 1987, Phil Schiller ha coordinato la creazione e il marketing dei prodotti della società californiana per decenni finché, nell’estate del 2020, ha assunto il nuovo ruolo di Apple Fellow. In questa sua nuova posizione, Schiller fa capo direttamente al CEO Tim Cook e continua a occuparsi di App Store e Apple Events.

In occasione dell’annuncio del nuovo ruolo di Schiller, Tim Cook, il CEO di Apple, aveva commentato: “Phil ha contribuito a rendere Apple l’azienda che è oggi; il suo contributo è stato vasto, profondo e di grande impatto. In questa nuova veste, continuerà ad essere un partner di pensiero e una guida preziosa, come è sempre stato in tutti gli anni trascorsi in Apple”.