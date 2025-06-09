Apple potenzia il suo set di strumenti e tecnologie di sviluppo

In occasione della WWDC25, Apple ha annunciato nuove tecnologie e miglioramenti degli strumenti di sviluppo che aiuteranno ogni developer a creare app più belle, intelligenti e coinvolgenti per tutte le piattaforme Apple. Un nuovo, splendido design del software dà maggior risalto ai contenuti e regala esperienze più espressive e piacevoli in iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 e tvOS 26, pur risultando subito familiare. Il framework Foundation Models si aggiunge a una suite di strumenti che consentono di attingere all’intelligenza on‑device, e Xcode 26 sfrutta i modelli LLM come ChatGPT per dare accesso a Coding Tools e altre funzioni intelligenti.

Queste nuove risorse – sottolinea la società di Cupertino – si inseriscono nell’ampio set di tecnologie in continua evoluzione che Apple offre a chi sviluppa, incluse oltre 250.000 API che permettono a ogni developer di integrare le proprie app con le funzioni hardware e software di Apple. Le API coprono una vasta gamma di funzionalità, tra cui machine learning, realtà aumentata, salute e fitness, spatial computing e grafica ad alte prestazioni. Con queste nuove release, Apple amplia e perfeziona le tecnologie e gli strumenti di sviluppo che aiutano i developer a dare vita alle idee creando esperienze ricche, reattive e ottimizzate per tutte le piattaforme Apple.

“Gli sviluppatori e le sviluppatrici hanno un ruolo fondamentale nel dare forma alle esperienze amate da chi usa le piattaforme Apple”, ha detto Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations di Apple. “Grazie all’accesso al modello on‑device su cui si basa Apple Intelligence e alle nuove funzioni di intelligenza di Xcode 26, potranno sviluppare app più ricche e intuitive per ogni utente”.

Nuovo design con Liquid Glass

Il nuovo, elegante design offre a sviluppatori e sviluppatrici la possibilità di creare app più espressive e piacevoli, pur risultando subito familiari. È realizzato con Liquid Glass, un nuovo materiale software based che unisce le qualità ottiche del vetro ad un senso di fluidità. Questo nuovo, sorprendente materiale si estende dai più piccoli elementi con cui l’utente interagisce ogni giorno, come pulsanti, interruttori, cursori, testo e controlli multimediali, fino a quelli più grandi, come le barre dei pannelli e le barre laterali delle app.

I framework nativi come SwiftUI offrono a ogni developer tutto il necessario per adottare il nuovo design nelle proprie app. E con questo design universale sarà possibile dare maggiore risalto ai contenuti dell’utente, creando un’esperienza uniforme quando si sviluppano app per le diverse piattaforme Apple.

Grazie alla nuova app Icon Composer, sviluppatori, sviluppatrici e designer possono icone visivamente accattivanti per rafforzare l’identità visiva delle loro app. Questo potente strumento permette di dare alle icone delle app un’identità visiva uniforme annotando i livelli per diverse modalità di rendering, con funzioni avanzate che includono la possibilità di applicare sfocature, regolare la trasparenza, testare punti di luce e riflessi speculari e vedere un’anteprima delle icone in vari colori.

Framework Foundation Models

Grazie al framework Foundation Models, sviluppatori e sviluppatrici potranno sfruttare Apple Intelligence per offrire nuove esperienze intelligenti, disponibili anche quando l’utente è offline e progettate intorno alla privacy, usando un’inferenza dell’intelligenza artificiale a costo zero.

Il framework offre supporto nativo per Swift, così chi sviluppa può accedere facilmente al modello di Apple Intelligence scrivendo soltanto tre righe di codice. La generazione guidata, la chiamata di funzione e altre funzioni sono integrate nel framework, rendendo più facile che mai implementare capacità generative direttamente nell’app già esistente. Per esempio, condivide Apple, Automattic usa il framework nella sua app Day One, un diario digitale, per offrire funzioni di intelligenza che mettono la privacy al centro.

“Il framework Foundation Models ci ha permesso di ridefinire ciò che è possibile fare con un diario”, ha dichiarato Paul Mayne, Head of Day One di Automattic. “Ora possiamo offrire intelligenza e privacy insieme in modi che rispettano profondamente i nostri utenti”.

Apple Xcode 26

Xcode 26 offre tante funzioni ed esperienze di intelligenza per aiutare chi sviluppa a trasformare le proprie idee in realtà.

Sviluppatori e sviluppatrici possono integrare LLM direttamente nell’esperienza di programmazione per scrivere codice, test e documentazione, iterare un design, correggere gli errori e molto altro ancora. Xcode integra il supporto per ChatGPT, ed è possibile usare le chiavi API di altri provider, o eseguire modelli locali sui Mac con chip Apple, per scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. Per iniziare a usare ChatGPT in Xcode non serve creare un account, ma chi ha un abbonamento può collegarlo per accedere a più richieste.

I Coding Tools aiutano ogni developer a lavorare in modo più fluido e produttivo. Accessibili da qualsiasi punto del codice, i Coding Tools forniscono azioni suggerite, per esempio possono generare un’anteprima o un playground, correggere un errore, o anche gestire prompt specifici per altri task direttamente dalle righe di codice.

Xcode 26 include anche altre funzioni che aiutano chi sviluppa a mantenere alta la concentrazione e la produttività, ad esempio la navigazione riprogettata, miglioramenti del localization catalog e una maggiore integrazione con Controllo vocale, per dettare il codice Swift e spostarsi nell’interfaccia di Xcode usando solo la voce.

App Intents

App Intents permette a chi sviluppa di integrare profondamente le azioni e i contenuti delle proprie app con le esperienze di sistema sulle varie piattaforme, tra cui Siri, Spotlight, widget, controlli e molto altro ancora.

Quest’anno, App Intents si arricchisce del supporto per l’intelligenza visiva: le app potranno fornire risultati nell’esperienza di ricerca visiva del sistema, e l’utente potrà aprire la relativa app direttamente da quei risultati. Per esempio, Etsy sta sfruttando l’intelligenza visiva per migliorare l’esperienza utente nella sua app per iOS permettendo di scoprire beni e prodotti in modo più veloce e intuitivo.

“Il lavoro di Etsy è mettere in contatto le persone con imprenditori e imprenditrici della creatività di tutto il mondo che offrono prodotti straordinari, molti dei quali sono difficili da descrivere. La possibilità di farsi scoprire dall’utente direttamente sul suo iPhone grazie all’intelligenza visiva è un enorme passo avanti. Darà alle persone un modo più semplice e veloce che mai per trovare esattamente quello che cercano, e allo stesso tempo sosterrà in modo diretto le piccole imprese”, ha detto Rafe Colburn, CEO di Etsy.

Swift 6.2

Swift 6.2 introduce potenti funzioni per migliorare le prestazioni, la concorrenza e l’interoperabilità con altri linguaggi come C++, Java e JavaScript E ora, in collaborazione con la community open source, Swift 6.2 si arricchisce del supporto per WebAssembly.

Ampliando le potenti funzioni di Swift 6 per il controllo della concorrenza, Swift 6.2 semplifica la scrittura di codice single-threaded. Ora è possibile configurare moduli o singoli file in modo che vengano eseguiti per impostazione predefinita sul thread principale, eliminando la necessità di annotazioni aggiuntive.

Framework Containerization

Il framework Containerization permette di creare, scaricare o eseguire immagini container Linux direttamente su Mac. Si basa su un framework open source ottimizzato per i chip Apple e fornisce un isolamento sicuro fra le immagini container.

Strumenti e risorse di Apple per i giochi

Game Porting Toolkit 3 fornisce ai developer strumenti aggiornati per valutare e profilare i giochi. Ora chi sviluppa può personalizzare il Metal Performance HUD e visualizzare sullo schermo informazioni e indicazioni che aiutano a ottimizzare il codice della grafica per ottenere le migliori prestazioni possibili nell’ambiente di valutazione. Inoltre, con Mac Remote Developer Tools per Windows è possibile creare giochi per Mac su un Mac da remoto nell’ambito dei propri flussi di sviluppo esistenti.

Metal 4 è progettato esclusivamente per i chip Apple, e prepara il terreno per la prossima generazione di giochi sulle piattaforme Apple grazie al supporto di tecnologie evolute per la grafica e il machine learning.

Ora sviluppatori e sviluppatrici possono eseguire reti di inferenza direttamente sui propri shader per elaborare illuminazione, materiali e geometria, rendendo possibili effetti visivi realistici all’interno dei giochi. MetalFX FrameInterpolation genera un frame intermedio ogni due fotogrammi di input per ottenere frame rate più alti e stabili, mentre MetalFX Denoising rende possibili il path tracing e il ray tracing in tempo reale nei giochi più evoluti.

L’app Apple Games permette all’utente di ritrovare in un unico posto tutti i suoi videogame e le persone con cui gioca, su iPhone, iPad e Mac. Inoltre, offre a sviluppatori e sviluppatrici una nuova app dedicata dove tenere vivo l’interesse della propria base di gamer e attrarre nuovo pubblico.

Le sfide trasformano i giochi single-player in esperienze condivise permettendo all’utente di competere con altre persone in gare a chi ottiene il punteggio più alto. Chi sviluppa può integrare facilmente le sfide nei giochi che usano le classifiche di Game Center, offrendo ancora più modi per mettere insieme un gruppo, proclamare un vincitore o una vincitrice o organizzare una rivincita.

Game Overlay rende le partite più coinvolgenti integrando le funzioni di Game Center direttamente nel gameplay. L’utente può vedere il suo prossimo obiettivo, i punteggi recenti e anche le persone amiche che stanno giocando, così è più facile dare il via ad una chat, il tutto senza lasciare il gioco. Inoltre, può regolare le impostazioni e visualizzare i nuovi eventi in‑app, per avere tutto sotto controllo e rimanere al corrente senza perdere la concentrazione.

Managed Background Assets semplifica l’hosting degli asset, permettendo a chi sviluppa di controllare il modo in cui vengono scaricati dall’app o dal gioco. È possibile gestire l’hosting in autonomia o delegarlo ad Apple con Apple-Hosted Background Assets. L’iscrizione all’Apple Developer Program include 200GB di spazio hosting Apple per l’App Store. Gli asset con hosting Apple possono essere inviati separatamente da una build dell’app.

Strumenti Apple per proteggere i minori online

Per garantire esperienze in-app divertenti, educative e appropriate per i più piccoli, chi sviluppa può usare una gamma di strumenti, tra cui i controlli parentali e il framework Sensitive Content Analysis, per migliorare la sicurezza dei minori e offrire la massima privacy. Agli strumenti esistenti ora si aggiunge la nuova API Declared Age Range, che permette di fornire i contenuti più adatti in base alla fascia d’età dell’utente.

Nelle app che implementano questa API, i genitori possono consentire ai figli di condividere la propria fascia d’età senza rivelare la data di nascita o altre informazioni sensibili, consentendo a chi sviluppa di personalizzare l’esperienza di conseguenza. Questa funzione mette la privacy al primo posto: la fascia d’età viene condivisa solo se i genitori scelgono di consentirlo, ed è possibile interrompere la condivisione in qualsiasi momento.

Nuove funzioni per l’accessibilità sull’App Store e in App Store Connect

Le nuove schede sull’accessibilità sulle pagine dei prodotti dell’App Store aiutano l’utente a capire quali sono le funzioni di accessibilità supportate prima di scaricare un’app o un gioco.

Ora sviluppatori e sviluppatrici possono condividere in App Store Connect le informazioni sull’accessibilità dell’app o del gioco, per esempio segnalando se è compatibile con VoiceOver, Controllo vocale, Testo più grande, Sottotitoli e altro. La scheda sull’accessibilità, specifica per ogni piattaforma supportata, verrà mostrata sulla pagina del prodotto, dove è anche possibile aggiungere un URL che rimanda a un sito con maggiori dettagli.

L’app App Store Connect su iOS e iPadOS è stata aggiornata per consentire a chi sviluppa di visualizzare gli screenshot di TestFlight e il feedback sui crash, nonché di ricevere notifiche push quando i beta tester forniscono feedback. L’API App Store Connect supporta questi miglioramenti e aggiunge la possibilità di creare webhook per ricevere aggiornamenti in tempo reale, oltre alla compatibilità con Apple-Hosted Background Assets e con la configurazione di Game Center.

Disponibilità dei nuovi strumenti Apple per gli sviluppatori

Le novità di oggi – mette in evidenza l’azienda di Cupertino – si aggiungono alla sempre più vasta gamma di strumenti e tecnologie potenti e intelligenti che Apple mette a disposizione di chi sviluppa.

A partire da oggi, tutte queste funzioni possono essere testate tramite l’Apple Developer Program, all’indirizzo developer.apple.com. La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com.

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità e disponibilità, è possibile visitare il sito di Apple.