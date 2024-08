Apple: gli sviluppatori potranno offrire transazioni NFC nelle loro app per iPhone

Apple ha reso noto che, a partire da iOS 18.1, gli sviluppatori potranno offrire transazioni contactless NFC utilizzando il Secure Element all’interno delle loro app su iPhone, separatamente da Apple Pay e Apple Wallet.

Utilizzando le nuove API NFC e SE (Secure Element), gli sviluppatori potranno offrire transazioni contactless in-app per i pagamenti nei negozi, le chiavi dell’auto, il closed-loop transit, i badge aziendali, i documenti di identità degli studenti, le chiavi di casa, le chiavi dell’hotel, le carte fedeltà e le carte premio degli esercenti e i biglietti per gli eventi; in futuro –aggiunge Apple – saranno supportati anche i documenti di identità governativi.

Poiché la sicurezza e la privacy degli utenti sono di estrema importanza per Apple, sottolinea l’azienda, questa nuova soluzione è stata progettata per fornire agli sviluppatori un modo sicuro per offrire transazioni contactless NFC all’interno delle loro app iOS. Le API NFC e SE sfruttano il Secure Element, un chip certificato e standard del settore progettato per memorizzare in modo sicuro le informazioni sensibili sul dispositivo.

Apple afferma di aver dedicato notevoli risorse per progettare una soluzione che protegga la sicurezza e la privacy degli utenti, sfruttando una serie di tecnologie hardware e software proprietarie della società di Cupertino quando si effettua una transazione contactless, tra cui Secure Enclave, l’autenticazione biometrica e i server Apple. Per effettuare una transazione contactless all’interno di un’app che utilizza queste API, gli utenti potranno aprire direttamente l’app o impostarla come app contactless predefinita nelle Impostazioni di iOS e fare doppio clic sul pulsante laterale dell’iPhone per avviare una transazione.

Per incorporare questa nuova soluzione nelle loro app per iPhone, gli sviluppatori dovranno stipulare un accordo commerciale con Apple, richiedere l’abilitazione NFC e SE e pagare le relative tariffe. Ci saranno dunque delle fee per gli sviluppatori associate all’implementazione di questa funzionalità. Questo – afferma Apple – garantisce che solo gli sviluppatori autorizzati che soddisfano determinati requisiti industriali e normativi e che si impegnano a rispettare i continui standard di sicurezza e privacy di Apple possano accedere alle API in questione.

Le API NFC e SE saranno disponibili inizialmente per gli sviluppatori di Australia, Brasile, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti in una prossima versione per sviluppatori di iOS 18.1, a cui seguiranno altre aree geografiche. Gli sviluppatori e gli utenti continueranno inoltre ad avere accesso all’esperienza facile, sicura e privata di Apple Pay e Wallet.