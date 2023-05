Apple e Broadcom: accordo multimiliardario per componenti made in USA

Apple ha annunciato un nuovo accordo pluriennale e multimiliardario con Broadcom, azienda statunitense specializzata nel settore della tecnologia e della produzione avanzata.

Grazie a questa collaborazione, ha condiviso Apple, Broadcom svilupperà componenti a radiofrequenza 5G – tra cui i filtri FBAR – e componenti di connettività wireless all’avanguardia.

I filtri FBAR saranno progettati e costruiti in diversi hub tecnologici e produttivi americani, tra cui Fort Collins, in Colorado, dove Broadcom ha un importante stabilimento.

“Siamo entusiasti di assumere impegni che sfruttano l’ingegno, la creatività e lo spirito innovativo del manufacturing americano“, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Tutti i prodotti Apple dipendono da tecnologie progettate e costruite qui negli Stati Uniti, e continueremo ad approfondire i nostri investimenti nell’economia americana perché crediamo fermamente nel futuro dell’America“.

Apple – sottolinea la società di Cupertino – contribuisce già a sostenere più di 1.100 posti di lavoro nello stabilimento di produzione di filtri FBAR di Broadcom a Fort Collins, e la partnership consentirà a Broadcom di continuare a investire in progetti di automazione critici e nell’aggiornamento di tecnici e ingegneri.

In tutti gli Stati Uniti, Apple sostiene più di 2,7 milioni di posti di lavoro attraverso l’occupazione diretta, i posti di lavoro degli sviluppatori nella fiorente app economy legata a iOS e la spesa con più di 9.000 fornitori e produttori statunitensi di tutte le dimensioni in tutti i 50 Stati e in decine di settori.

La tecnologia 5G sta plasmando il futuro dell’elettronica di consumo di prossima generazione e Apple sta spendendo decine di miliardi di dollari per sviluppare questo settore negli Stati Uniti.

Questi investimenti fanno parte dell’impegno assunto da Apple nel 2021 di investire 430 miliardi di dollari nell’economia statunitense in cinque anni. Oggi Apple è in grado di raggiungere il suo obiettivo attraverso spese dirette con fornitori americani, investimenti in data center, spese di capitale negli Stati Uniti e altre spese nazionali.

Dopo l’introduzione della tecnologia 5G nei dispositivi Apple nel 2020, Apple ha contribuito a espandere e accelerare l’adozione del 5G in tutto il Paese, favorendo l’innovazione e la crescita dei posti di lavoro nelle aziende che supportano l’innovazione e l’infrastruttura 5G, mette ancora in risalto l’azienda.

Anche la copertura e le prestazioni del 5G continuano ad espandersi in tutto il mondo e un numero sempre maggiore di utenti beneficia di una connettività più veloce con l’aggiornamento a prodotti compatibili con il 5G.