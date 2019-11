Apple ha annunciato di aver rinnovato e trasformato l'app WWDC che è ora diventata, con un nome più chiaro ed espressivo, Apple Developer.

Non si tratta solo di una ridenominazione e di qualche rifinitura cosmetica, a quanto sembra: la società di Cupertino ha infatti informato che la nuova app Apple Developer fornirà informazioni approfondite da parte dagli esperti Apple durante tutto l'anno.

La nuova app dedicata ai developer delle piattaforme Apple consentirà di rimanere aggiornati con le ultime notizie d’interesse per gli sviluppatori, con video informativi, con i contenuti della WWDC (la Worldwide Developers Conference, la conferenza annuale degli sviluppatori) e altro ancora.

La app, compatibile con iPhone e iPad e disponibile anche per Apple Watch e Apple TV, diventa dunque, nelle intenzioni di Cupertino, la destinazione principale per sviluppatori e designer dell’ecosistema Apple, per quel che riguarda novità, informazioni, contenuti formativi e altro.

Una delle sezioni rimane dedicata in modo specifico alla WWDC: questa, durante la conferenza annuale, consentirà di accedere alla programmazione delle sessioni e dei lab, di guardare i video delle sessioni, di iscriversi ai lab e altro ancora.

C’è una sezione Videos che contiene video formativi organizzati per argomenti e per collezioni (ad esempio le varie edizioni della WWDC). E poi una sezione Discover, che propone news, aggiornamenti, articoli in evidenza con link a contenuti sia interni all’app che esterni e accessibili via browser.

Solo negli Stati Uniti, gli sviluppatori hanno anche la possibilità di utilizzare l'app per iscriversi in maniera comoda e veloce all’Apple Developer Program: questa possibilità d'iscrizione sarà estesa anche ad altri Paesi e ad altre regioni, ha informato Apple, dove sarà disponibile nel corso del tempo.

Nel sito di supporto Apple dedicato agli sviluppatori viene spiegato in dettaglio come i programmatori negli Stati Uniti possono utilizzare l'app per iscriversi all’Apple Developer Program, come individui o come organizzazione, nonché su come accettare il trasferimento del ruolo di titolare dell’account e gestire l’abbonamento annuale alla membership con rinnovo automatico.