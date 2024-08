Apple: con iOS 18, gli utenti dell’UE potranno scegliere le app predefinite di iPhone

Apple ha annunciato che, entro la fine di quest’anno, apporterà modifiche alla schermata di scelta del browser, alle app predefinite e all’opzione di eliminazione delle app, in iOS e iPadOS per gli utenti dell’UE. Questi aggiornamenti – sottolinea la società di Cupertino – arrivano in conseguenza del dialogo continuo con la Commissione europea sulla conformità ai requisiti del Digital Market Act nell’Unione europea.

L’entrata in vigore del DMA nell’UE ha già portato Apple a introdurre importanti cambiamenti nei suoi sistemi operativi e nella gestione dell’App Store. Di recente la Commissione europea ha reso noto di aver avviato un’ulteriore indagine di non conformità contro Apple. Questi ulteriori aggiornamenti in arrivo vanno dunque inquadrati in questo processo di adattamento al nuovo framework normativo.

Apple ha spiegato che gli sviluppatori dei browser presentati nella schermata di scelta del browser nell’UE avranno a disposizione informazioni aggiuntive sulla loro app per gli utenti che visualizzano la schermata di selezione e avranno accesso a più dati sulle prestazioni. La schermata di scelta aggiornata verrà mostrata a tutti gli utenti dell’UE che hanno impostato Safari come browser predefinito. Sul sito Apple per sviluppatori sono disponibili maggiori dettagli sulle modifiche apportate alla schermata di scelta del browser disponibile nell’UE.

Sempre per gli utenti dell’UE, iOS 18 e iPadOS 18 includeranno anche una nuova sezione App predefinite (Default Apps) nelle Impostazioni che elenca le impostazioni predefinite disponibili per ogni utente. In questa sezione App predefinite delle Impostazioni, gli utenti potranno gestire le loro preferenze per le app di default configurate nei sistemi operativi. Nei futuri aggiornamenti software, spiega Apple, gli utenti avranno a disposizione nuove opzioni di configurazione delle app predefinite per le telefonate, i messaggi, la gestione delle password, le tastiere e i filtri antispam delle chiamate.

Nella primavera del 2025 verrà poi aggiunto il supporto per le impostazioni di default per le app di navigazione e la traduzione. Inoltre, con un update che Apple rilascerà nel corso dell’anno, iOS e iPadOS includeranno aggiornamenti per l’eliminazione delle app: App Store, Messaggi, Fotocamera, Foto e Safari saranno eliminabili per gli utenti dell’UE. Solo Impostazioni e Telefono non saranno cancellabili.

Anche in questo caso, per tutte le informazioni al riguardo è possibile consultare il sito Apple dedicato agli sviluppatori.