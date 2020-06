Apple compra Fleetsmith per investire nel device management

Sul blog ufficiale dell’azienda, i fondatori della startup Fleetsmith hanno annunciato che la società è stata acquisita da Apple.

Non si tratta di un nome noto ai più: oltre alla giovane età di questa realtà, Fleetsmith è infatti una soluzione che lavora “dietro le quinte”, e che aiuta le organizzazioni ad automatizzare il setup, l’intelligence, l’aggiornamento e la sicurezza di flotte aziendali di dispositivi Mac, iPhone, iPad e Apple TV.

Come spiegano i fondatori della società sul proprio blog, Fleetsmith è stata fondata per bilanciare le esigenze di gestione e sicurezza dei team It con la user experience che gli utenti amano di Mac, iPad e iPhone e quindi, in un certo senso, per rendere disponibili a tutti potenti funzionalità di gestione della flotta di dispositivi Apple.

Fleetsmith non offre dettagli né finanziari né operativi né strategici, riguardo all’operazione, né tanto meno lo ha fatto Apple. I fondatori di Fleetsmith hanno dichiarato semplicemente di non vedere l’ora di “continuare a fornire Fleetsmith a clienti esistenti e nuovi”; quindi sembra che l’offerta esistente, almeno per il momento, proseguirà (al momento in cui scriviamo è ancora disponibile sul sito della società, con la possibilità anche di una free trial).

Attualmente, la politica di pricing della soluzione prevede due opzioni: Fleetsmith Intelligence è gratuita, con supporto per 10 dispositivi e un set limitato di funzionalità, in modo che le aziende possano provarla. Fleetsmith Managed è invece il piano standard a pagamento, con piene funzionalità, e costa 8,25 dollari al mese per device.

Fleetsmith offre un setup fluido e semplice, con lavoro minimo di configurazione, Single Sign-On automatico, importazione rapida della directory dei dipendenti e altre opzioni. La Dashboard offre poi la piena visibilità della flotta di dispositivi aziendali, con la possibilità di identificare e risolvere rapidamente eventuali problemi.

La soluzione offre anche funzionalità automatiche di setup, gestione e aggiornamento dei device.

