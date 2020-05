Con Apple Books for Authors, Apple mette a disposizione un sito che raccoglie contenuti formativi e riferimenti a risorse per gli autori di libri, su come scrivere, pubblicare, promuovere e vendere ebook e audiolibri.

La stessa Apple offre strumenti e piattaforme per l’intera “filiera” dei libri digitali. A partire dalla scrittura e dall’authoring dell’ebook, con software quali il word processor Pages e iBooks Author, strumento per la creazione di libri digitali in formato iBooks.

Fino alla pubblicazione del libro digitale sulla piattaforma Apple Books, tramite iTunes Connect. Apple Books offre poi anche strumenti di marketing e di reportistica per promuovere le vendite del proprio ebook.

Per quanto riguarda la distribuzione, l’acquisto e la fruizione di ebook, all’interno dell’ecosistema Apple c’è la nuova app Libri, disponibile su Mac, iPad e iPhone, che integra il Book Store e consente anche di acquistare e gestire audiolibri.

Il sito Apple Books for Authors è una sorta di guida online, organizzata in sezioni, che accompagna lo scrittore (o aspirante tale) a percorrere questo viaggio dalla creazione alla vendita del libro digitale o audiolibro. Le sezioni riguardano: la scrittura del libro, la preparazione dell’ebook, la sua pubblicazione, la promozione e il tracciamento delle vendite mediante i report. Una sezione è poi dedicata agli audiolibri.

Essendo un’iniziativa della società di Cupertino, ospitata sul suo sito, naturalmente i contenuti sono focalizzati principalmente sulle piattaforme Apple. Ma non esclusivamente.

Ad esempio, nelle sezioni riguardanti la scrittura e la preparazione dell’ebook, si parla anche di strumenti di terze parti e sono disponibili guide e tutorial anche di carattere generale: ad esempio, su come passare dall’idea alla prima bozza, oppure su come sviluppare la trama.

Per quanto riguarda l’esportazione e la pubblicazione, vengono presi in considerazione anche altri formati quali Epub e Pdf, con servizi di conversione e aggregatori. In modo analogo, anche per quel che riguarda il marketing, ci sono suggerimenti di carattere generale ad esempio su come pianificare il lancio e come utilizzare i social media per la promozione in modo efficace.

Piuttosto, c’è da evidenziare che i contenuti sono in inglese e spesso incentrati sui mercati internazionali in lingua inglese.