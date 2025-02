Apple apre le iscrizioni per la Challenge dedicata agli studenti sviluppatori

Apple annuncia che sono ora aperte fino al 23 febbraio le iscrizioni alla Swift Student Challenge 2025, l’iniziativa destinata alla prossima generazione di sviluppatori, creator e imprenditori.

Quelli che desiderano partecipare hanno dunque ancora tre settimane per progettare, testare, perfezionare e presentare la propria applicazione per essere nominati tra i 350 vincitori.

La Swift Student Challenge – sottolinea Apple – ha dato a migliaia di studenti sviluppatori l’opportunità di mettere in mostra la loro creatività e le loro capacità di programmazione attraverso i playground delle app nonché di apprendere competenze reali che possono essere sfruttate nella loro carriera e oltre.

Apple selezionerà i 350 vincitori della Swift Student Challenge i cui lavori dimostrano l’eccellenza nell’innovazione, nella creatività, nell’impatto sociale o nell’inclusività. Di questo gruppo, verranno nominati 50 Distinguished Winners il cui lavoro è davvero di alta qualità e che Apple inviterà a Cupertino per tre giorni. Tutti i vincitori riceveranno un anno di iscrizione all’Apple Developer Program, un regalo speciale da Apple e molto altro ancora.

Apple spiega che: la partecipazione alla Challenge è gratuita: basta avere accesso a un iPad o a un Mac con Swift Playground o Xcode. Inoltre, l’azienda sottolinea che le migliori idee di app sono personali e invita gli sviluppatori partecipanti alla Challenge di lasciare che la propria passione risplenda nel proprio lavoro.

Non è richiesta alcuna esperienza formale di coding: la sfida è aperta a studenti di tutti i livelli. Inoltre, la app playground non deve essere necessariamente complessa: deve poter essere sperimentata in 3 minuti o meno.

Per maggiori informazioni sulla Swift Student Challenge 2025 e sui requisiti per parteciparvi, così come per iscriversi alla Challenge, è possibile visitare il sito di Apple.

È inoltre possibile esplorare gli strumenti e i tutorial per sviluppare app playground, nonché trarre ispirazione dai Distinguished Winners dell’anno scorso e dalle loro app.