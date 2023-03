Apple App Store offre il benchmarking peer group agli sviluppatori

App Store Connect è il tool con cui le imprese e gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program possono caricare, sottoporre a review e gestire le proprie app sull’App Store.

App Analytics in App Store Connect è un utile strumento che offre un’ampia gamma di funzioni per aiutare gli sviluppatori a comprendere e migliorare le prestazioni della propria app sull’App Store.

Con metriche relative all’acquisizione, all’utilizzo e alla strategia di monetizzazione, App Analytics consente di monitorare i risultati in ogni fase del customer lifecycle, dall’awareness alla conversione fino alla retention.

Con l’ultimo aggiornamento apportato da Apple a questo strumento, ora gli sviluppatori possono anche contestualizzare le prestazioni della propria app con l’ausilio dei benchmark peer group, che confrontano le prestazioni di un’app con quelle di app simili sull’App Store. Ciò offre agli sviluppatori ancora più informazioni che possono aiutare a identificare le opportunità di crescita.

I benchmark peer group forniscono insight nuovi e potenti sull’intero customer journey, consentendo agli sviluppatori di capire meglio cosa funziona bene per la propria app e di individuare le opportunità di miglioramento.

Le app – spiega Apple – vengono inserite in gruppi basati sulla categoria dell’App Store, sul modello di business e sul volume di download, per garantire confronti pertinenti. Utilizzando tecniche di privacy differenziale all’avanguardia, i benchmark peer group forniscono insight pertinenti e attuabili, mantenendo al contempo la privacy sulle prestazioni delle singole app.

Gli sviluppatori potranno dunque esaminare i nuovi dati di benchmark, quindi sfruttate gli altri strumenti di App Store Connect per migliorare i tassi di conversione, i proventi, i crash rate e la fidelizzazione degli utenti.

Potranno anche testare diversi elementi della propria pagina di prodotto per scoprire quali risuonano maggiormente con gli utenti, creare versioni aggiuntive della pagina di prodotto per evidenziare caratteristiche o contenuti specifici, ottenere feedback sulle versioni beta della propria app, offrire eventi in-app per incoraggiare il coinvolgimento e molto altro ancora.