Apple App Store Award 2024: ecco tutti i vincitori

Apple ha annunciato i vincitori degli App Store Award 2024, premiando 17 app e giochi che hanno aiutato le persone a sprigionare la propria creatività, a raggiungere nuovi traguardi e ad apprezzare i momenti quotidiani con la famiglia e gli amici.

Le app e i giochi dei vincitori – afferma la società di Cupertino – hanno migliorato la vita degli utenti e avuto un impatto sulla cultura di tutto il mondo. I vincitori di questi App Store Award, che vanno dai singoli talenti ai team internazionali, sono stati selezionati dalla redazione dell’App Store fra una rosa di 45 finalisti per aver offerto i più alti livelli di usabilità, design e innovazione.

“Siamo felici di rendere omaggio a questo straordinario gruppo di developer che sfruttano la potenza dei dispositivi e della tecnologia Apple per offrire esperienze capaci di arricchire la vita degli utenti e di avere un impatto profondo sulle comunità”, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “I notevoli risultati ottenuti dai vincitori di quest’anno dimostrano l’incredibile genialità che si può esprimere attraverso le app”.

Le app e i giochi vincitori evidenziano le infinite opportunità offerte dall’App Store e dall’ecosistema Apple. Kino permette all’utente di scoprire il lato più cinematografico della vita grazie a filtri ispirati ai film e a controlli avanzati. Moises consente a chi fa musica su iPad di perfezionare ogni creazione con strumenti AI, e Lightroom su Mac offre sorprendenti funzioni per l’editing di foto. Lumy su Apple Watch aiuta a sincronizzarsi con i ritmi del sole e a cogliere la magia di ogni giorno, mentre F1 TV permette a ogni fan di immergersi nelle gare di Formula 1 direttamente da casa.

Nella categoria dei giochi, AFK Journey porta su iPhone avventure strategiche ricche di azione con storyline complesse. Squad Busters offre un mix di competizione e divertimento in un entusiasmante ambiente multiplayer, e Thank Goodness You’re Here! è una fonte infinita di risate con sketch bizzarri e irriverenti. Infine, su Apple Arcade, Balatro+ reinventa le regole dei giochi di carte a ogni nuova mano.

Quest’anno, i primi vincitori della nuova categoria Apple Vision Pro hanno allargato gli orizzonti dello spatial computing con esperienze immersive e controlli intuitivi. What If…? An Immersive Story accoglie l’utente in un mondo dalle possibilità illimitate nell’Universo Marvel, mentre i panorami e i suoni di THRASHER: Arcade Odyssey portano chi gioca in mondi cosmici e colorati.

I vincitori degli App Store Award 2024 di Apple

App

App iPhone dell’anno: Kino, di Lux Optics Inc.

Kino, di Lux Optics Inc. App iPad dell’anno: Moises, di Moises Systems Inc.

Moises, di Moises Systems Inc. App Mac dell’anno: Adobe Lightroom, di Adobe Inc.

Adobe Lightroom, di Adobe Inc. App Apple Vision Pro dell’anno: What If…? An Immersive Story, di Disney.

What If…? An Immersive Story, di Disney. App Apple Watch dell’anno: Lumy, di Raja V.

Lumy, di Raja V. App Apple TV dell’anno: F1 TV, di Formula One Digital Media Limited.

Giochi

Vincitori nella categoria Impatto culturale

Oltre a premiare le app e i giochi per i vari dispositivi Apple, la redazione dell’App Store ha selezionato anche sei vincitori per la categoria Impatto culturale, riconoscendo l’impatto duraturo che questi titoli hanno avuto nelle vite e nelle comunità del loro pubblico. I vincitori di quest’anno hanno stimolato la curiosità intellettuale dell’utente, promosso i legami con la famiglia e gli amici, e sostenuto un mondo più accessibile.

Oko di AYES BV

Oko combina innovazione e semplicità per aiutare le persone cieche o ipovedenti a spostarsi con sicurezza sulle strade in città.

EF Hello di Signum International AG

Sfruttando l’AI, EF Hello integra un approccio di apprendimento sistematico per supportare chi studia le lingue a ogni livello, aiutando le persone a perfezionare la comunicazione e a interagire meglio con il mondo che le circonda.



DailyArt di Zuzanna Stanska

DailyArt stimola la curiosità intellettuale e il senso di meraviglia presentando all’utente opere d’arte eccezionali che attraversano secoli e movimenti.

NYT Games di The New York Times Company

Per iniziare al meglio ogni giornata, NYT Games offre una varietà di giochi quotidiani semplici e divertenti, adatti a tutte le età e perfetti per confrontarsi con parenti e amici.

The Wreck di The Pixel Hunt

Con scene da film e una narrazione interattiva, The Wreck descrive le lotte interiori della mente nei momenti di crisi.

Do You Really Want to Know 2 di Gamtropy Co., Ltd.

Do You Really Want to Know 2 esplora cosa significa vivere con l’HIV, offrendo risorse locali e materiali educativi per affrontare le conversazioni con familiari e amici.