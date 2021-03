Apple aggiorna la suite di produttività su iPhone, iPad e Mac

iWork è la suite di produttività di Apple che include software per lavorare con documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni, rispettivamente: Pages, Numbers e Keynote.

Le tre app sono disponibili sia per Mac che per iPhone e iPad; grazie alla versione web di iWork la suite di produttività Apple può anche essere eseguita, con alcuni limiti, sui Pc.

Apple ha rilasciato l’ultimo aggiornamento della suite di produttività, con la versione 11 di Pages, Numbers e Keynote, su App Store per le app mobili e sul Mac App Store per quelle desktop.

Per quanto riguarda le versioni Mac, per tutte e tre le app di produttività le note di rilascio di Apple parlano di un browser multimediale aggiornato con opzioni di ricerca migliorate e nuove categorie di contenuti, quali Recenti, Ritratti e Live Photo.

Tra le novità ci sono poi funzionalità AppleScript per gestire documenti protetti con password e la possibilità di aggiungere link con numeri di telefono a elementi quali le celle di una tabella, oggetti di testo e forme.

In modo specifico per Keynote per Mac, c’è ora la possibilità di visualizzare le note del presentatore in una finestra separata durante la presentazione. Inoltre, le miniature con l’ordine delle animazioni permettono di modificare in modo più facile le sequenze complesse.

Per quanto riguarda la versione mobile per iPad delle app di produttività Apple, è ora possibile, se si utilizza iPadOS 14, usare la funzione Scrivi a mano con Apple Pencil per trasformare in modo automatico in testo digitato quello scritto manualmente.

Le ultime versioni iOS e iPadOS di Pages, Numbers e Keynote offrono anche controlli di editing precisi nell’inspector Disponi per regolare aspetto e posizionamento degli oggetti, così come tastierini numerici su schermo per facilitare l’inserimento dei valori esatti per proprietà quali le dimensioni del testo, la spaziatura e altre ancora.

L’aggiornamento introduce anche altre novità e miglioramenti nella suite di produttività Apple.