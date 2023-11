Apple aggiorna Logic Pro con potenti strumenti per creare musica su Mac e iPad

Apple ha aggiornato Logic Pro con nuove potenti funzioni disponibili su Mac e iPad. Con il nuovo Mastering Assistant e la sua palette professionale di strumenti intuitivi per il sound shaping, afferma Apple, chi crea musica può produrre in modo veloce mix pronti per la pubblicazione.

Su Logic Pro per Mac la manipolazione dei campioni fa un grande passo avanti con Sample Alchemy e le funzioni di reshaping e reshuffling di Beat Breaker.

Logic Pro per iPad offre ancora più funzioni, tra cui la modalità Quick Sampler Recorder, che permette di acquisire suoni al volo usando il microfono integrato di iPad e creare all’istante strumenti personalizzati e pronti da suonare.

Chi produce basi musicali con le proprie raccolte di campioni può creare velocemente dei kit o degli strumenti personalizzati usando le funzioni di multitasking migliorate, come Split View e Stage Manager. E può anche passare facilmente da Mac ad iPad e viceversa grazie al round tripping dei progetti, che permette di creare musica in mobilità o in studio.

Nuove funzioni in arrivo su Mac e iPad

Mastering Assistant – spiega Apple – offre un modo semplice e veloce di aggiungere ai mix quel tocco professionale che li rende pronti per la diffusione. Quando il mix è completato, Mastering Assistant analizza l’audio all’istante e rifinisce con maestria il suono, regolando elementi quali dinamica, bilanciamento della frequenza, timbro e volume.

Chi crea musica può anche usare l’elaborazione iniziale di Mastering Assistant come punto di partenza per poi perfezionare le singole impostazioni con controlli intuitivi, in modo che ogni mix abbia un suono perfetto in auto così come in discoteca.

L’app Logic Pro ora supporta la registrazione a 32 bit float quando usata con interfacce audio compatibili. L’artista può quindi ridurre al minimo il clipping digitale che si verifica quando si registrano più performance o strumenti dinamici.

Grazie al formato a 32 bit float, anche le registrazioni fatte a volumi più bassi possono essere amplificate con facilità senza alzare il rumore di fondo, rendendo possibili una qualità audio di livello professionale e maggiore flessibilità in post-produzione.

Novità di Logic Pro per Mac

Introdotti in Logic Pro per iPad a inizio anno, Sample Alchemy e Beat Breaker sono ora disponibili anche nella versione per Mac. Sample Alchemy permette di trasformare un singolo campione audio in uno strumento pronto da suonare usando una serie di tecniche, tra cui la sintesi granulare, additiva e spettrale. L’artista può ora creare un’ampia gamma di basi sonore, pad, effetti e ritmi originali, portando al massimo la creatività.

Il plug-in multieffetto Beat Breaker permette di effettuare il reshaping e il reshuffling dell’audio in tempo reale per suddividerlo, riordinarlo e aggiungere effetti scratch. Alterando la velocità, la direzione, il volume e il numero di ripetizioni per ogni fetta, l’artista può facilmente definire pattern complessi modificabili al volo.

Il menu degli strumenti nell’area delle tracce e gli editor basati sul tempo includono ora le funzioni Slip e Rotate, che permettono di spostare i contenuti all’interno delle regioni di audio e strumenti software senza alterarne i confini.

L’aggiornamento di Logic Pro per Mac introduce due nuovi pacchetti di suoni: The Hybrid Texture che include una raccolta di 70 patch oltre a 80 Apple Loop con Sample Alchemy; e Vox Melodics che contiene una raccolta diversificata di oltre 475 frasi liriche, hook, armonie stratificate, effetti e campioni one-shot. L’utente può scaricare gratuitamente tutti i pacchetti dell’app attraverso la Libreria suoni.

Novità di Logic Pro per iPad

Il plug-in Quick Sampler permette di creare al volo strumenti da virtualmente qualsiasi suono. Grazie alla nuova modalità Recorder è possibile creare strumenti e drum kit praticamente ovunque registrando i suoni con il microfono integrato o una sorgente audio collegata.

Ora ci si può spostare facilmente tra Logic Pro e altre app come Memo Vocali o File usando Split View e Stage Manager. Split View consente di aprire due app, o due finestre della stessa app, dividendo lo schermo in due parti ridimensionabili, mentre Stage Manager permette di ridimensionare le finestre, vedere più finestre sovrapposte in un’unica vista o passare da un’app all’altra con un tap, e molto altro.

L’utente può trovare il sound perfetto nel Browser semplicemente trascinando in su o in giù con il dito per ascoltare in anteprima vari campioni, loop o strumenti. Inoltre, può selezionare e trascinare i propri campioni dall’app File a Logic Pro, per creare facilmente drum kit o aggiungere stem a un progetto.

Logic Pro arricchisce la sua apprezzata raccolta di lezioni in-app con un’ampia gamma di argomenti aggiuntivi, tra cui Mastering Assistant, Sample Alchemy, Beat Breaker, la creazione di beat, l’automazione, i pacchetti di suoni e Play Surfaces. Il pacchetto di suoni The Hybrid Textures è disponibile anche in Logic Pro per iPad, offrendo nuovo materiale per sperimentare la potenza e la portata di Sample Alchemy.

Logic Pro 10.8 è disponibile sul Mac App Store come aggiornamento gratuito per chi già usa l’app e a 229,99 euro per chi la scarica per la prima volta. Logic Pro per Mac richiede macOS Ventura 13.5 o successivo.

Logic Pro per iPad 1.1 è disponibile sull’App Store come aggiornamento gratuito per chi già usa l’app e a 4,99 euro al mese o 49 euro all’anno con un mese di prova gratuita per chi scarica l’app per la prima volta. Logic Pro per iPad richiede iPadOS 17 o successivo e un iPad con chip Apple A12 Bionic o successivo.