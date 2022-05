Appian, risarcimento danni da 2 miliardi di dollari nella controversia contro Pegasystems Inc

Appian si aggiudica il verdetto dalla giuria della Corte d’Appello della Contea di Fairfax, in Virginia, che riconosce all’azienda un risarcimento danni pari a 2,036 miliardi di dollari a carico di Pegasystems Inc. per appropriazione indebita di segreti industriali. La giuria ha anche evidenziato la violazione da parte di Pegasystems della Legge sui Crimini Informatici della Virginia e ha inoltre ritenuto che l’appropriazione indebita da parte di Pegasystems dei segreti commerciali di Appian fosse intenzionale e dolosa. Appian aveva portato la causa in tribunale per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i propri segreti industriali.

“Siamo molto riconoscenti nei confronti della giuria per aver ritenuto Pegasystems responsabile della sua condotta illecita”, ha dichiarato Christopher Winters, General Counsel di Appian. “Abbiamo presentato attraverso prove concrete che i segreti commerciali di Appian sono stati sottratti da Pegasystems. Il riconoscimento di danni sostanziali ad Appian è del tutto appropriato, data la natura e la portata di ciò che Pegasystems ha fatto”.

Durante il processo, durato sette settimane, Appian ha presentato le prove che Pegasystems ha assunto un dipendente di un appaltatore governativo (il “Contraente”), per fornire a Pegasystems l’accesso al software Appian per imparare come competere meglio contro Appian. Nell’assumere l’appaltatore, Pegasystems ha dato istruzioni al suo servizio di appalto di reclutare qualcuno che non fosse “fedele” ad Appian. Appian ha fornito le prove che il Contraente, che lavorava come sviluppatore del software Appian sotto un contratto governativo, ha violato il codice di condotta e l’accordo del suo datore di lavoro con Appian fornendo l’accesso a un suo concorrente.

Appian ha provato che l’appaltatore ha passato informazioni su segreti commerciali a Pegasystems per permettere ai suoi dipendenti di sviluppare funzionalità competitive e formare il team di vendita di Pegasystems per competere meglio contro Appian. Durante il procedimento, Alan Trefler, fondatore e CEO di Pegasystems, ha ammesso che è stato “inappropriato” per i dipendenti di Pegasystems aver assunto l’appaltatore che “apparentemente ha fatto cose per cui non aveva diritto”.

L’appaltatore, definito come “spia” all’interno di Pegasystems, ha aiutato Pegasystems a generare decine di registrazioni video dell’ambiente di sviluppo Appian per essere utilizzato da Pegasystems nella compilazione di materiale competitivo e nella valutazione dei miglioramenti alla sua piattaforma. Appian ha presentato la prova che Trefler ha assistito e partecipato a una riunione con l’appaltatore e ha ricevuto i segreti commerciali di Appian. I video e i documenti sono stati poi utilizzati da Pegasystems per addestrare la sua forza vendita e competere meglio contro Appian. L’intento è stato successivamente etichettato come “Project Crush” all’interno di Pegasystems.

Appian ha anche affermato che il team di sviluppo dei prodotti di Pegasystems, dopo aver esaminato il materiale fornito dall’appaltatore, ha modificato il corso dell’ingegneria dei prodotti di Pegasystems per trarre vantaggio dalla tecnologia Appian che ha visto. In particolare, Appian ha presentato documenti e testimonianze che provano l’utilizzo da parte di Pegasystems di segreti commerciali raccolti dal contraente per apportare miglioramenti per quanto riguarda, tra le varie cose, la facilità d’uso e le funzionalità sociali e digitali nella piattaforma Pegasystems.

Inoltre, Appian ha presentato prove inconfutabili che i dipendenti di Pegasystems hanno usato false identità per ottenere l’accesso alle informazioni di Appian e alle versioni di prova del suo software, che sono state poi utilizzate per scopi competitivi. Alan Trefler stesso ha ammesso di aver usato uno pseudonimo, “Albert Skii” per ottenere l’accesso alle informazioni. Un dipendente di Pegasystems ha ammesso di aver creato una falsa persona e una società per ingannare Appian perché gli fornisse l’accesso alla piattaforma software. Altri dipendenti di Pegasystems hanno ottenuto l’accesso al software attraverso i partner di Pegasystems in India, utilizzando le credenziali fornite a questi partner su licenza. Trefler ha ammesso di non ritenere appropriato “che le persone accedano ai sistemi di altre società attraverso pseudonimi” e che i dipendenti di Pegasystems “non avrebbero dovuto farlo”.

Appian ritiene che il risarcimento danni da parte della giuria sia il più grande riconoscimento nella storia di tribunali statali della Virginia.

Il CEO di Appian, Matthew Calkins, ha dichiarato: “Appian non esiterà mai a difendere se stessa e la sua proprietà intellettuale dai concorrenti ove crede che abbiano agito illegalmente. Sono orgoglioso del nostro team legale per il loro eccezionale lavoro su questo caso. È stata una performance magistrale e il verdetto della giuria è il risultato dei loro sforzi”.

La conclusione della giuria, secondo la quale la condotta di Pegasystems è stata intenzionale e dolosa, può dare diritto ad Appian a un ulteriore riconoscimento delle spese legali secondo la legge della Virginia.

Il verdetto della giuria e la sentenza del tribunale sono soggetti all’appello di Pegasystems. Pegasystems non è tenuta a pagare ad Appian l’importo assegnato dalla giuria fino a quando tutti gli appelli non saranno terminati e la sentenza sarà definitiva. Appian non può prevedere l’esito di eventuali ricorsi o il tempo necessario per risolverli.

Pegasystems ribatte

La reazione di Pegasystems non si è fatta attendere, con una dichiarazione pubblicata sul sito dell’azienda.

“Siamo fortemente in disaccordo con le affermazioni e il verdetto, che non sono supportati dai fatti del caso o dalla legge e sono il risultato di un errore significativo. Abbiamo forti motivi per ribaltare questo risultato e stiamo perseguendo attivamente tutte le opzioni legali. Ricordiamo che il processo di appello potrebbe richiedere anni per essere completato e che nessun risarcimento sarà esigibile fino al termine di questo processo.

Questo verdetto non ha alcun impatto sui nostri prodotti o su ciò che siamo in grado di vendere e servire. Nel frattempo, continueremo a concentrarci sull’aiutare i nostri clienti ad affrontare le sfide più urgenti della trasformazione digitale, in modo che siano pronti per il futuro.”

In una e-mail del 12 maggio ai dipendenti di Pegasystems, Ken Stillwell, COO e CFO di Pegasystems, afferma: “si tratta di una causa civile tra concorrenti, senza alcuna rivendicazione penale. Come avete letto nella nostra dichiarazione, Pega è in forte disaccordo con le affermazioni e il recente verdetto, che non sono supportati dai fatti del caso o dalla legge e sono il risultato di un errore significativo. Abbiamo solidi motivi per ricorrere in appello e siamo finanziariamente forti. Abbiamo piena fiducia nella forza del nostro appello. Il processo di appello potrebbe durare anni e nessuna sentenza sarà pagabile fino alla sua conclusione. Pega ha la forza finanziaria per pagare un risarcimento, se mai fosse necessario.

Non vi sono limiti alle modalità con cui Pega sviluppa, vende o fornisce assistenza sui propri prodotti, ora o in futuro.

La capacità dei nostri clienti, prospect e partner di utilizzare i nostri prodotti non è in discussione. Questo vale a prescindere da qualsiasi risultato finale. Continuiamo a investire in tecnologie e innovazioni all’avanguardia nel settore.

È prassi comune per le aziende di software condurre un’analisi della concorrenza, che spesso include la valutazione dei prodotti dei concorrenti.

Nel 2012, l’allora responsabile dell’intelligence competitiva di Pega, John Petronio, ha assunto un appaltatore part-time tramite una società di personale per eseguire ricerche sulla concorrenza. Petronio ha guidato e supervisionato l’appaltatore, ha creato video e corsi di formazione basati sul suo lavoro e ha condotto il «Project Crush». Il lavoro dell’appaltatore è stato completato nel settembre 2014 e gli è stato corrisposto un totale di 23.000 dollari nell’arco dei tre anni. Nel gennaio 2015, Pega ha licenziato Petronio. Appian ora impiega Petronio come responsabile dell’intelligence competitiva.

L’amministratore delegato di Appian non è riuscito a identificare un «segreto commerciale».

Appian ha affermato che l’appaltatore ha fornito a Pega informazioni che Appian ora rivendica come «segreti commerciali», una caratterizzazione che Pega contesta fermamente. Nella sua testimonianza, l’amministratore delegato e cofondatore di Appian, Matthew Calkins, ha affermato di non essere in grado di identificare un solo segreto commerciale di cui Pega si sarebbe appropriata. Durante il processo, il vicepresidente della strategia di prodotto e vice CTO di Appian Malcolm Ross ha cambiato la sua testimonianza su cosa fosse o meno un segreto commerciale.

Molti dei presunti segreti commerciali sono in realtà limitazioni e debolezze significative del prodotto Appian. Uno degli esperti pagati da Appian ha testimoniato che era prezioso «nascondere queste debolezze ai clienti». I presunti segreti commerciali includono importanti carenze dei prodotti Appian, come il rischio di perdita di dati da parte dei clienti Appian.

Pega si impegna a rispettare i più alti standard etici.

Nel corso dei nostri 39 anni, abbiamo costruito relazioni profonde e di fiducia con molte delle organizzazioni e dei governi più importanti del mondo. Se qualcosa va storto, è nostra la responsabilità. Pega ha riconosciuto che un piccolo numero di dipendenti ha avuto accesso a prove gratuite pubbliche di Appian che Appian voleva tenere chiuse a Pega. Abbiamo intrapreso un’azione correttiva e implementato blocchi tecnici per impedire in futuro tale accesso alle prove gratuite di Appian.

L’affermazione contenuta nel comunicato stampa di Appian secondo cui il CEO di Pega avrebbe avuto accesso a trial gratuiti di Appian è categoricamente falsa.

Pega ha da tempo aperto le proprie prove gratuite a tutti, compresi i concorrenti, poiché non ritiene che le prove gratuite contengano segreti commerciali.”