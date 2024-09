Appian aggiorna la propria piattaforma con innovazioni guidate dall’AI

Appian ha annunciato l’ultima versione della propria piattaforma, progettata per trasformare il modo in cui le organizzazioni orchestrano i dati aziendali e automatizzano i processi.

Questa versione fornisce supporto per un numero più ampio di casi d’uso di IA aziendale con una conformità ampliata, offrendo un framework solido volto ad aiutare le organizzazioni a prepararsi alle normative attuali e future sull’intelligenza artificiale.

“L’implementazione di un chatbot generativo basato sull’intelligenza artificiale ha trasformato il nostro processo di approvvigionamento”, ha affermato Michael Parks, Direttore Procurement & Contract Services del Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas. “Questo strumento fornisce ai nostri funzionari del procurement un accesso immediato a normative, informazioni e indicazioni sulle procedure contrattuali statali, il tutto sfruttando dati interni sicuri e offrendo riferimenti legislativi precisi. Semplificando l’accesso alle informazioni cruciali, il chatbot migliora l’efficienza e consente al nostro personale di concentrarsi sulla fornitura di un servizio eccellente al pubblico”.

L’ultima versione della Piattaforma Appian espande diverse funzionalità di intelligenza artificiale, progettate per migliorare l’automazione di dati e processi per le aziende. Gli aggiornamenti al Copilot di Appian consentono agli utenti di ottenere risposte più rapide dai propri dati e documenti aziendali, con un linguaggio semplice e con meno passaggi. Anche AI ​​Copilot e AI Skills ora soddisfano i requisiti di certificazione HITRUST. La certificazione HITRUST è un framework di sicurezza completo che fornisce un approccio standardizzato e rigoroso alla gestione del rischio e alla protezione delle informazioni sensibili, inclusa la conformità con HIPAA.

I miglioramenti di Appian AI 24.3 includono:

AI Copilot per data fabric , ora disponibile in preview, offre conoscenza immediata sui dati aziendali all’interno di uno spazio di chat unificato. AI Copilot fornisce risposte trasparenti e affidabili, citando i dati di origine per la verifica.

, ora disponibile in preview, offre conoscenza immediata sui dati aziendali all’interno di uno spazio di chat unificato. AI Copilot fornisce risposte trasparenti e affidabili, citando i dati di origine per la verifica. Enterprise Copilot consente agli utenti di individuare facilmente le informazioni tra set di documenti selezionati semplicemente chiedendo all’intelligenza artificiale, anche senza conoscere il set di documenti specifico. Process HQ con punti di partenza suggeriti dall’intelligenza artificiale accelera le indagini sui processi offrendo viste suggerite dall’intelligenza artificiale con KPI, dettagli del processo e filtri, garantendo che venga data risposta alle domande giuste.

consente agli utenti di individuare facilmente le informazioni tra set di documenti selezionati semplicemente chiedendo all’intelligenza artificiale, anche senza conoscere il set di documenti specifico. accelera le indagini sui processi offrendo viste suggerite dall’intelligenza artificiale con KPI, dettagli del processo e filtri, garantendo che venga data risposta alle domande giuste. AI Copilot in Case Management Studio aiuta gli utenti a individuare rapidamente le informazioni con commenti sui casi e riepiloghi dei documenti, oltre a consentire agli utenti di creare campi dati con un’esperienza guidata di modellazione dei dati.

aiuta gli utenti a individuare rapidamente le informazioni con commenti sui casi e riepiloghi dei documenti, oltre a consentire agli utenti di creare campi dati con un’esperienza guidata di modellazione dei dati. AI Copilot per sviluppatori aiuta gli sviluppatori ad automatizzare la generazione di test case per le regole di espressione, velocizzando la generazione dei test e aumentandone la copertura.

aiuta gli sviluppatori ad automatizzare la generazione di test case per le regole di espressione, velocizzando la generazione dei test e aumentandone la copertura. Prompt Builder AI skill è ora disponibile in modo nativo in ulteriori località Appian Cloud , tra cui Australia, India, Canada, Francia, Regno Unito e Irlanda e Brasile per assicurare supporto addizionale in Asia Pacifico, Nord America, Europa e Sud America.

Ulteriori aggiornamenti includono miglioramenti al data fabric, al low-code e alle funzionalità di automazione della Piattaforma Appian. Questi aggiornamenti semplificano i flussi di lavoro integrando persone, tecnologia e dati in un sistema coeso, consentendo agli utenti di affrontare le sfide aziendali in modo più efficiente e permettendo loro di concentrarsi su attività di maggiore impatto.

“Appian AI Copilot consente agli utenti di esplorare e comprendere i propri dati aziendali in modo più efficace, utilizzando il linguaggio naturale e con meno passaggi. Ora è possibile porre domande ad AI Copilot sull’intero catalogo dati, ottenendo approfondimenti completi e abilitando un processo decisionale più informato”, ha affermato Sanat Joshi, Executive Vice President of Product and Solutions di Appian