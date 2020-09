Walkie Talkie, l’app che fa usare Teams sulla linea di produzione

Walkie Talkie è l’app di Teams che trasforma lo smartphone di lavoro in un dispositivo di comunicazione vocale istantaneo semplice da usare e sicuro: questa funzionalità è disponibile in tutte le licenze a pagamento di Teams tramite i piani di Microsoft 365 e Office 365.

L’app Walkie Talkie in Teams fornisce comunicazioni push-to-talk (PTT) istantanee per il proprio team ed è disponibile in anteprima pubblica su Android, mentre dovrebbe arrivare anche su iOS entro l’anno.

Con Walkie Talkie in Teams, i cosiddetti firstline worker, ossia gli operatori della line di produzione, hanno la possibilità di comunicare in modo sicuro con un’esperienza d’uso PTT familiare e al contempo senza la necessità di trasportare radio ingombranti. Infatti, basta semplicemente lo smartphone e Walkie Talkie può funzionare ovunque sia disponibile il WiFi o la connettività Internet cellulare.

Walkie Talkie di Teams in pratica trasforma gli smartphone e i tablet in dei walkie talkie che funzionano sulle reti dei cellulari o in modalità WiFi, consentendo ai membri del team di parlare istantaneamente attraverso diverse posizioni geografiche, negozi o magazzini, senza restrizioni di range.

Questa funzione è sempre disponibile per l’uso, anche quando i dispositivi sono bloccati o impegnati con un’altra applicazione come la scansione, e garantisce una collaborazione senza interruzioni. La funzionalità si basa sul cloud di Microsoft 365 conforme allo standard Tier-D, e assicura che le comunicazioni via walkie talkie siano sicure e che solo i membri autorizzati possano accedere a ciascun canale.

Alcuni dispositivi specializzati supportano questa funzione di Teams e consentono di parlare e ricevere chiamate Walkie Talkie con un pulsante PTT dedicato.

Tra questi, i prodotti BlueParrott C300-XT MS e B450-XT MS sono le uniche cuffie wireless Bluetooth configurate con la nuova funzionalità Teams Walkie Talkie. Le cuffie utilizzano il Parrott Button per fornire l’accesso con un solo tocco alla funzione Teams Walkie Talkie Push-to-Talk (PTT) che consente agli utenti di interagire con i membri del team, i clienti e gli stakeholder in modo semplice, durante gli spostamenti.

Le nuove cuffie BlueParrott, grazie al supporto per la funzione Teams Walkie Talkie, possono contribuire a ridurre il numero di dispositivi che i dipendenti devono utilizzare negli spostamenti, ampliando il range di connettività e offrendo un’esperienza di comunicazione hands-free.

Secondo una ricerca sponsorizzata da Microsoft e citata da BlueParrott, marchio di GN Audio, il 91% dei dirigenti dichiara di aumentare le prestazioni e la produttività quando i firstline worker operano in modalità digitale. Questa integrazione tra funzioni software, servizi cloud e hardware dedicato può supportare gli operatori sul campo di settori come lo stoccaggio, la vendita al dettaglio, i servizi di trasporto, e in generale i team professionali distribuiti.

Di seguito le principali caratteristiche dei due prodotti.

C300-XT MS:

Progettate per l’utilizzo con Teams Walkie Talkie

80% di cancellazione del rumore

Fino a 10 ore di conversazione

Design compatto e ad alte prestazioni

Grado di protezione IP65 contro polvere e acqua

VoiceControl per l’utilizzo a mani libere

Scelta di stili diversi per gancio auricolare, archetto e fascia

Garanzia triennale

B450-XT MS:

Progettate per l’uso con Teams Walkie Talkie

Bloccano il 96% del rumore di fondo

Fino a 24 ore di conversazione

Design robusto, con certificazione IP54

Ricarica USB-C

Fascia imbottita e design auricolare ampio e ammortizzato

VoiceControl per l’utilizzo a mani libere

Garanzia triennale

La cuffia BlueParrott C300-XT MS è disponibile al costo di 139,99 euro più Iva mentre la BlueParrott B450-XT MS costa 179,99 euro più Iva.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito BlueParrot.