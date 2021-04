Le app di Microsoft 365 disponibili sui tablet Amazon Fire

Microsoft ha annunciato che le app Office e OneNote sono ora disponibili per i tablet Amazon Fire nell’Amazon Appstore e si aggiungono a Outlook e OneDrive, già utilizzabili, per estendere le funzionalità di Microsoft 365 su una scelta ancora più ampia di dispositivi.

Microsoft ha programmato il rilascio di queste app in modo da sincronizzarlo con il lancio del nuovo Fire HD 10 Productivity Bundle di Amazon, annunciato insieme alle novità dei tablet Fire.

Il bundle include il nuovo tablet Amazon Fire HD 10 o Fire HD 10 Plus, una custodia con tastiera rimovibile e un abbonamento di 12 mesi a Microsoft 365 Personal, che include applicazioni Office premium, 1 TB di storage cloud OneDrive e altro ancora, e che è possibile utilizzare su un massimo di cinque dispositivi compatibili contemporaneamente.

Il bundle è però disponibile al momento per la prevendita solo negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Germania e Giappone.

Tuttavia, ha informato Microsoft, è possibile scaricare l’app mobile di Office nell’Amazon Appstore in tutti i Paesi in cui i tablet Fire sono venduti da Amazon. È possibile poi accedere con un account Microsoft gratuito per salvare i propri file in OneDrive ma per sbloccare l’esperienza completa di Office sarà necessario un abbonamento Microsoft 365.

L’app mobile di Microsoft Office, che è già disponibile su Google Play e sull’App Store di Apple, offre un’esperienza semplice e integrata che combina Word, Excel e PowerPoint in un’unica app. Questa nuova esperienza elimina la necessità di scaricare diverse app e passare da una all’altra, facendo risparmiare tempo e spazio di archiviazione.

Con la versione di Microsoft Office per Fire sarà ora possibile anche sul tablet di Amazon creare e modificare facilmente i documenti, prendere appunti, eseguire la scansione, convertire e modificare in un PDF o scattare una foto ed estrarre il testo in un documento o una tabella, e molto altro.