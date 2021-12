Apache Kafka ha un’interfaccia grafica amichevole, grazie a Conduktor

Conduktor è una società americana che ha l’obiettivo di aiutare le imprese a gestire i loro dati con la piattaforma open source per il data streaming Apache Kafka.

Conduktor fornisce una serie di strumenti grafici ma – ci tiene a specificare il team – offre più di una semplice interfaccia per Apache Kafka.

In ogni caso, la soluzione offre innanzitutto una interfaccia utente grafica user friendly e all-in-one per lavorare con l’ecosistema Apache Kafka.

Il motivo per cui Conduktor può essere utile alle imprese – mette in evidenza il suo team – è che Apache Kafka è difficile da imparare e da usare, mentre questa soluzione offre una user experience più amichevole per gli sviluppatori.

Conduktor raccoglie tutte le informazioni e le metriche necessarie sui cluster dell’azienda in una singola applicazione e rende facile usarle, capirle e agire su di esse. È inoltre facile da installare e da connettere ai cluster.

È possibile lavorare con più cluster, con il supporto per la gestione multi-cluster, e connettere Conduktor a tutte le diverse tecnologie che gravitano intorno ad Apache Kafka.

Conduktor è compatibile con le estensioni di Apache Kafka, come Schema Registry, Kafka Connect, Kafka Streams, ksqlDB. E funziona con cluster Kafka on-premise, Confluent Cloud, Aws MSK, Aiven e altro ancora.

La soluzione fornisce molte funzioni per una rapida analisi dei dati in una interfaccia utente specializzata e gradevole da usare. Ciò consente di verificare rapidamente se ci sono difetti nel proprio processo di streaming e se l’applicazione produce dati corretti.

Conduktor DevTools è il client desktop all-in-one per sviluppare e gestire con Apache Kafka, che grazie alla sua interfaccia consente ai team di risparmiare tempo prezioso.

È poi in arrivo la Conduktor Platform, per la quale è al momento possibile richiedere di poter partecipare all’early access.

Di recente l’azienda, che dal rilascio di Conduktor poco più di due anni fa ha già attirato più di 60.000 utenti di Apache Kafka, ha anche lanciato la Conduktor Community su Discord.

Inoltre, a dimostrazione della crescita che sta avendo questo strumento, Conduktor ha recentemente annunciato di aver raccolto 20 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A.