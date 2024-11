Anthropic: si espande la collaborazione con Amazon, che investe altri 4 miliardi di dollari

Anthropic ha annunciato oggi un’espansione della sua collaborazione con Amazon Web Services (AWS), che rafforza il lavoro congiunto nello sviluppo e nella distribuzione di sistemi avanzati di intelligenza artificiale. Questa partnership ampliata include un nuovo investimento di 4 miliardi di dollari da parte di Amazon, che diventa così il partner principale per il cloud e l’addestramento di Anthropic. Con questa operazione, l’investimento totale di Amazon in Anthropic raggiunge gli 8 miliardi di dollari, pur mantenendo la sua posizione di investitore di minoranza e porta a una valutazione di mercato di oltre 18 miliardi di dollari, a soli tre anni dalla fondazione da parte di un gruppo di manager che lasciarono OpenAI, capitanati da Dario Amodei e dalla sorella Daniela.

La collaborazione sull’hardware e il software AWS Trainium

Anthropic collabora strettamente con Annapurna Labs di AWS per lo sviluppo e l’ottimizzazione delle future generazioni di acceleratori Trainium, migliorando le capacità dell’hardware specializzato per il machine learning. Grazie a una collaborazione tecnica approfondita, Anthropic sta scrivendo kernel di basso livello che consentono un’interfaccia diretta con i chip Trainium e contribuisce allo sviluppo dello stack software AWS Neuron per rafforzare Trainium. Gli ingegneri di Anthropic lavorano in sinergia con il team di progettazione dei chip di Annapurna per massimizzare l’efficienza computazionale dell’hardware, che sarà utilizzato per l’addestramento dei foundation models più avanzati.

Questo approccio integrato tra sviluppo hardware e software, unito all’elevata scalabilità e al vantaggioso rapporto prezzo/prestazioni delle piattaforme Trainium, consente di ottimizzare ogni aspetto dell’addestramento dei modelli, dai chip allo stack completo.

“Questo è stato un anno di crescita esponenziale per Claude e la nostra collaborazione con Amazon è stata fondamentale per portare le funzionalità di Claude a milioni di utenti finali attraverso decine di migliaia di clienti su Amazon Bedrock”, ha dichiarato Dario Amodei, co-fondatore e CEO di Anthropic.

“Non vediamo l’ora di lavorare con Amazon per addestrare e alimentare i nostri modelli AI più avanzati utilizzando AWS Trainium, e di contribuire a sbloccare il pieno potenziale della loro tecnologia”.

“La risposta dei clienti AWS che stanno sviluppando applicazioni di IA generativa alimentate da Anthropic in Amazon Bedrock è stata notevole”, ha dichiarato Matt Garman, CEO di AWS. “Continuando a distribuire i modelli Anthropic in Amazon Bedrock e collaborando con Anthropic allo sviluppo dei nostri chip Trainium personalizzati, continueremo a spingere i confini di ciò che i clienti possono ottenere con le tecnologie di IA generativa. Siamo rimasti colpiti dal ritmo di innovazione e dall’impegno di Anthropic nello sviluppo responsabile dell’IA generativa e non vediamo l’ora di approfondire la nostra collaborazione”.

Claude al centro dell’infrastruttura

Attraverso Amazon Bedrock, Claude è diventato un’infrastruttura chiave per decine di migliaia di aziende alla ricerca di soluzioni di intelligenza artificiale affidabili e pratiche su larga scala. Pfizer utilizza i modelli Claude più recenti in Amazon Bedrock per accelerare la ricerca e i tempi di consegna di farmaci critici, risparmiando decine di milioni di dollari in costi operativi. Intuit sfrutta Claude in Amazon Bedrock per spiegare calcoli fiscali complessi a milioni di utenti durante la stagione delle tasse. Perplexity, un motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale, fornisce risposte più accurate con una velocità doppia grazie a Claude in Amazon Bedrock. Anche il Parlamento Europeo utilizza Claude per alimentare “Archibot”, rendendo immediatamente ricercabili e analizzabili 2,1 milioni di documenti ufficiali in più lingue, riducendo del 80% il tempo di ricerca.

Soluzioni di IA sicure e personalizzabili

Claude in Amazon Bedrock offre accesso a un’intelligenza di frontiera all’interno di AWS, permettendo ai clienti di mantenere modelli e dati nello stesso ambiente cloud. Basandosi su questa architettura unificata, le organizzazioni possono personalizzare i modelli Claude in Amazon Bedrock, inclusi i modelli Claude 3 Haiku, per adattare le risposte alle loro specifiche esigenze e migliorare l’accuratezza per compiti specifici. I dati di addestramento proprietari dei clienti rimangono sicuri all’interno di AWS, garantendo l’impegno verso sicurezza e privacy.

Grazie alle solide funzionalità di sicurezza e alle certificazioni di conformità di AWS, le organizzazioni possono implementare soluzioni di IA che rispettano i requisiti normativi più rigorosi. I clienti governativi e i partner industriali possono accedere alle capacità di Claude tramite Amazon Bedrock in AWS GovCloud (US). Inoltre, i clienti governativi possono utilizzare Claude tramite Amazon SageMaker in ambienti altamente controllati, come le regioni cloud AWS Secret e Top Secret.

Ricerca e sviluppo dell’IA di nuova generazione

Insieme a AWS, Anthropic sta gettando le basi tecnologiche – dal silicio al software – per alimentare la prossima generazione di ricerca e sviluppo sull’IA. Combinando l’esperienza di Anthropic nei sistemi di IA di frontiera con l’infrastruttura di livello mondiale di AWS, viene costruita una piattaforma sicura e pronta per le imprese, che offre alle organizzazioni di ogni dimensione l’accesso alle tecnologie IA più avanzate.