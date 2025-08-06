Anthropic rilascia Claude Opus 4.1: migliora coding, ragionamento e task agenziali

Anthropic ha annunciato il rilascio di Claude Opus 4.1, un upgrade di Claude Opus 4 sulle attività agenziali, sul coding nel mondo reale e sul ragionamento. Inoltre, nelle prossime settimane l’azienda prevede di rilasciare miglioramenti sostanzialmente più significativi ai suoi modelli.

Opus 4.1 è ora disponibile per gli utenti a pagamento di Claude e in Claude Code. È disponibile anche con la API Anthropic, Amazon Bedrock e Vertex AI di Google Cloud. Il prezzo è lo stesso di Opus 4, sottolinea l’azienda.

Lo specialista dell’AI afferma che Claude Opus 4.1 porta le prestazioni di coding all’avanguardia di Anthropic al 74,5% su SWE-bench Verified. Migliora inoltre le capacità di ricerca approfondita e analisi dei dati di Claude, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dei dettagli e la ricerca agenziale.

GitHub – mette in evidenza Anthropic – sottolinea che Claude Opus 4.1 migliora la maggior parte delle funzionalità rispetto a Opus 4, con aumenti di prestazioni particolarmente notevoli nella rifattorizzazione di codice multi-file. Rakuten Group ritiene che Opus 4.1 eccella nell’individuare correzioni precise all’interno di codebase di grandi dimensioni senza apportare modifiche inutili o introdurre bug, e il suo team preferisce questa precisione per le attività quotidiane di debug.

Windsurf riferisce che Opus 4.1 offre un miglioramento di una deviazione standard rispetto a Opus 4 nel benchmark dei propri sviluppatori junior, mostrando all’incirca lo stesso salto di prestazioni registrato dal passaggio da Sonnet 3.7 a Sonnet 4.

Anthropic consiglia a tutti gli utenti di effettuare l’aggiornamento da Opus 4 a Opus 4.1. Agli sviluppatori, basta utilizzare semplicemente claude-opus-4-1-20250805 tramite l’API.

Sul sito di Anthropic, è anche possibile consultare la system card, la pagina del modello, la pagina dei prezzi e la documentazione, per saperne di più.

Come sempre, l’azienda invita gli sviluppatori a fornire il loro feedback per aiutare il team a migliorare il prodotto, soprattutto mentre rilascia modelli nuovi e più potenti.