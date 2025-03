Anthropic raccoglie 3,5 miliardi di dollari: valutazione record di 61,5 miliardi

Anthropic ha chiuso un round di finanziamento Series E da 3,5 miliardi di dollari, portando la sua valutazione post-money a 61,5 miliardi.

Il round è stato guidato da Lightspeed Venture Partners, con la partecipazione di Bessemer Venture Partners, Cisco Investments, D1 Capital Partners, Fidelity Management & Research Company, General Catalyst, Jane Street, Menlo Ventures e Salesforce Ventures, oltre ad altri investitori nuovi ed esistenti.

Con questo investimento, ha dichiarato l’azienda di intelligenza artificiale, Anthropic accelererà lo sviluppo di sistemi di AI di nuova generazione, espanderà la sua capacità computazionale, approfondirà la ricerca su mechanistic interpretability e alignment, e potenzierà la sua espansione internazionale.

L’annuncio arriva dopo il lancio di Claude 3.7 Sonnet e Claude Code, consolidando il forte slancio di Anthropic sia sul fronte prodotto che commerciale. Claude 3.7 Sonnet ha stabilito un nuovo standard nel coding, un’area in cui la società prevede di compiere ulteriori progressi nei prossimi mesi. Grazie a queste basi, Anthropic punta a sviluppare sistemi di AI in grado di collaborare realmente con i team, aiutandoli a gestire progetti complessi, sintetizzare informazioni provenienti da diversi ambiti e supportare le aziende nell’ottenere un impatto significativo.

Sempre più aziende, dalle startup in forte crescita come Cursor e Codeium ai giganti globali come Zoom, Snowflake e Pfizer, stanno adottando Claude per trasformare le proprie operazioni. Replit ha integrato Claude nel suo strumento “Agent”, ottenendo una crescita dei ricavi di 10X; Thomson Reuters utilizza Claude nella piattaforma fiscale CoCounsel per supportare i professionisti del settore; Novo Nordisk ha ridotto il tempo necessario per la scrittura di clinical study reports da 12 settimane a 10 minuti; e ora Claude contribuisce a potenziare Alexa+, portando funzionalità avanzate di AI a milioni di utenti Prime.

Guardando al futuro, Anthropic resta impegnata ad approfondire la comprensione dei sistemi AI di frontiera e a garantire che l’intelligenza artificiale continui a promuovere il progresso umano, ha dichiarato l’azienda.