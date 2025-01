Anthropic ottiene la certificazione ISO 42001 per l’AI responsabile

Anthropic ha annunciato di aver ottenuto la certificazione accreditata secondo il nuovo standard ISO/IEC 42001:2023 per il suo sistema di gestione dell’AI. La norma ISO 42001 – sottolinea l’azienda – è il primo standard internazionale che definisce i requisiti per la governance dell’AI e contribuisce a garantire che i sistemi di intelligenza artificiale siano sviluppati e utilizzati in modo responsabile.

A spiegare cos’è e perché è importante questo standard, è la stessa International Organization for Standardization. ISO/IEC 42001 è uno standard internazionale che specifica i requisiti per stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente un Artificial Intelligence Management System (AIMS) all’interno delle organizzazioni. È pensato per le entità che forniscono o utilizzano prodotti o servizi basati sull’intelligenza artificiale, al fine di garantire uno sviluppo e un utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale.

ISO afferma che l’ISO/IEC 42001 è il primo standard di sistema di gestione dell’AI al mondo e fornisce una guida preziosa per questo settore tecnologico in rapida evoluzione. Affronta le sfide uniche che l’AI pone, come le considerazioni etiche, la trasparenza e l’apprendimento continuo. Per le organizzazioni, definisce un modo strutturato per gestire i rischi e le opportunità associate all’AI, bilanciando innovazione e governance.

Anthropic mette in evidenza come il conseguimento di questa certificazione sottolinei l’mpegno dell’azienda per la sicurezza e lo sviluppo responsabile dell’AI. Fornisce una convalida indipendente del fatto che Anthropic ha implementato un framework completo per identificare, valutare e mitigare i rischi potenziali associati ai suoi sistemi AI. Gli elementi chiave includono:

Politicy e processi per garantire che i sistemi AI siano progettati, sviluppati e distribuiti in modo etico, sicuro e responsabile;

per garantire che i sistemi AI siano progettati, sviluppati e distribuiti in modo etico, sicuro e responsabile; Test e monitoraggio rigorosi per verificare che i sistemi si comportino come previsto e che i potenziali impatti negativi siano affrontati in modo proattivo;

rigorosi per verificare che i sistemi si comportino come previsto e che i potenziali impatti negativi siano affrontati in modo proattivo; Misure di trasparenza per fornire informazioni adeguate agli utenti e alle parti interessate;

per fornire informazioni adeguate agli utenti e alle parti interessate; Ruoli, responsabilità e supervisione stabiliti per mantenere pratiche responsabili.

Maggiori informazioni sono disponibili nel blog di Anthropic.