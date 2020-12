Antares Vision acquista Applied Vision

Il Gruppo Antares Vision attraverso la propria controllata Antares Vision Inc espande la propria offerta tramite il perfezionamento dell’acquisizione strategica di Applied Vision Corporation, produttore di sistemi di ispezione ad alta velocità per contenitori in vetro e metallo nell’ambito food & beverage.

Il Gruppo Antares Vision presieduto da Emidio Zorzella (insieme a Massimo Bonardi imprenditore dell’anno nel 2019 per l’innovazione secondo E&Y) prosegue così la propria strategia di consolidamento nel presidio dell’intero processo di ispezione, rafforzandosi ulteriormente nel settore food & beverage e ampliando la propria penetrazione geografica, soprattutto negli Stati Uniti.

Applied Vision, fondata in Ohio da Amir e Manijeh Novini nel 1997, opera da oltre 20 anni nella progettazione e sviluppo di soluzioni di visione artificiale, basate su competenze ottiche, tecniche di illuminazione innovative, dispositivi elettronici di acquisizione immagini combinati con processi di elaborazione digitale e algoritmi di intelligenza artificiale.

La tecnologia proprietaria di imaging alla base dei sistemi di ispezione ha permesso ad Applied Vision di diventare un riferimento nell’ispezione dei contenitori in metallo nel segmento food & beverage, definendo i nuovi standard qualitativi del mercato.

Attraverso la leadership tecnologica nel settore e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, con lo sviluppo di algoritmi di autoapprendimento proprietari, Applied Vision garantisce l’ispezione sulle linee di produzione più innovative e ad alta velocità, indipendentemente dalla complessità dei contenitori.

L’acquisizione del 100% del capitale sociale di Applied Vision è basata su un enterprise value di 45 milioni di dollari, corrispondente ad un multiplo sull’EBITDA 2019 di 10,7x.

Antares Vision Inc. è stata assistita nell’operazione di acquisizione da Lincoln International (Financial Advisor), Skadden Arps (Legal Advisor e Legal Due Diligence), Funaro & Co (Fiscal Advisor e Fiscal Due Diligence) e New Deal Advisor (Financial Due Diligence).