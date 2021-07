Android Enterprise Essentials, sicurezza per le piccole imprese

Google ha ideato Android Enterprise Essentials come servizio di sicurezza automatico e conveniente per le piccole e medie imprese con esigenze più semplici rispetto ai bisogni complessi delle grandi aziende.

Essentials è stato progettato e costruito dal team Android di Google, ed è basato sulla profonda esperienza di Big G nella creazione di soluzioni sicure per le organizzazioni. In questo caso, sono state messe al primo posto le esigenze e i problemi delle PMI, per creare un set semplificato di sicurezza e management predefiniti ad un prezzo accessibile.

Dopo aver offerto l’early access a Essentials attraverso alcuni partner di lancio, Google ha annunciato che il servizio è ora generalmente disponibile attraverso una serie partner negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, Francia e Germania, con altri Paesi in arrivo.

Essentials è progettato per semplificare la sicurezza e la gestione dei dispositivi, che con questo servizio vengono automaticamente abilitati con funzioni critiche come la cancellazione remota dei dispositivi persi o rubati e l’applicazione di un blocco dello schermo o la prevenzione del sideloading delle applicazioni.

Le imprese possono inviare i dispositivi direttamente ai propri dipendenti, che possono poi impostarli automaticamente e utilizzarli subito senza bisogno di training. Se c’è bisogno di intervenire, è possibile visualizzare e gestire i dispositivi tramite un portale semplice e snello. Il tutto, ha sottolineato Google, senza alcun investimento It aggiuntivo richiesto.

Google ha messo in evidenza che Essentials funziona anche per le organizzazioni più grandi che desiderano estendere le protezioni di base ai dispositivi che non richiedono una gestione avanzata. Essentials può servire come punto di partenza per i clienti che vogliono provare una opzione di device management semplice all’inizio, e considerare l’aggiornamento a soluzioni più sofisticate in futuro.

La mobilità è fondamentale come modo in cui le aziende mantengono connessi i loro team, soprattutto in un mondo di lavoro ibrido in cui molti dipendenti potrebbero lavorare da qualsiasi luogo.

Questo approccio, secondo Google, è ottimo anche per la produttività del team, e dà alle aziende gli strumenti di cui hanno bisogno per digitalizzare il lavoro e servire i clienti.

Però, le imprese devono rimanere sempre attente alle minacce alla sicurezza dei dispositivi. Secondo un report citato da Google, il 47% delle aziende ha visto un aumento dei cyberattacchi da quando è iniziato il lavoro da casa.

Le violazioni della sicurezza possono essere devastanti per qualsiasi organizzazione, soprattutto se i dispositivi mobili sono collegati ai dati sensibili di un’azienda.

Purtroppo le piccole e medie imprese (PMI) sono meno in grado di assorbire gli alti costi di queste violazioni della sicurezza.

Ed è questo il contesto in cui la soluzione Android Enterprise Essentials può essere d’aiuto per le PMI.