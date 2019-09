Google ha lanciato per la prima volta Android Go edition circa due anni fa, con Oreo (Go edition) a cui ha fatto seguito lo scorso anno Pie (Go edition): ora ha annunciato il rilascio di Android 10 Go edition, che rende questa edizione del sistema operativo “leggero” mobile più veloce e più sicura.

Android Go edition è una piattaforma progettata su misura per smartphone entry-level equipaggiati con 1,5 GB di memoria o anche meno: dispositivi solitamente dal prezzo più accessibili e di ampia diffusione in molte aree geografiche del mondo.

Negli ultimi 18 mesi, ha informato Google, oltre 500 produttori hanno lanciato più di 1.600 modelli di dispositivi Android Go edition in più di 180 Paesi, tra cui India, Sudafrica, Nigeria, Brasile e Stati Uniti. Questi dispositivi rappresentano oggi, sempre secondo le stime di Google, oltre l'80 percento dei telefoni Android entry-level attivi.

Le novità di Android 10 Go edition

Per quanto riguarda le novità della nuova versione, innanzitutto l’aggiornamento, ha illustrato Google, consente di passare tra le app in modo più veloce nonché efficiente in termini di memoria: le app vengono ora lanciate il 10 percento più velocemente rispetto ad Android 9 (Go edition), garantisce Big G.

Dal punto di vista della sicurezza digitale, Android 10 Go edition include una nuova forma di crittografia creata da Google in modo specifico per gli smartphone entry-level, denominata Adiantum.

Perché è necessaria una crittografia ad hoc? Poiché, spiega Google, finora non tutti gli smartphone entry-level erano in grado di crittografare i dati senza determinare un impatto sulle prestazioni del dispositivo.

Adiantum è invece progettato per funzionare in modo efficiente senza hardware specializzato, in modo che tutti gli utenti della Go Edition abbiano lo stesso livello di sicurezza dei dati di un qualsiasi dispositivo Android, senza compromettere le prestazioni. Ciò, sottolinea Google, renderà la prossima generazione di dispositivi più sicura rispetto ai loro predecessori.

Anche le app progettate per i telefoni Go edition migliorano per offrire una esperienza d’uso di livello superiore. Big G ha introdotto una serie di aggiornamenti su Google Go, con una funzione di lettura basata sull'intelligenza artificiale e con Lens in Google Go che aiuta le persone a leggere e tradurre il testo inquadrato con la fotocamera.

YouTube Go consente di guardare video su connessioni a bassa velocità con meno buffering durante lo streaming e risparmiando sul consumo di dati.

La nuova Gallery Go di Google Foto semplifica la ricerca di fotografie sullo smartphone, con soli 10 MB di dimensioni e il potenziamento dell'apprendimento automatico on-device, per organizzare automaticamente le foto in base alle persone e alle cose presenti negli scatti, e funzionando anche offline.

Maggiori informazioni su Android 10 (Go edition) sono disponibili sul sito di Android.