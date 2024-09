Andrea Zani nuovo Regional Vice President Southern and Eastern Europe di Cynet

Il team italiano di Cynet continua ad espandersi e a diventare sempre più importante:

Andrea Zani è stato nominato Regional Vice President Southern and Eastern Europe.

Continua ad essere sempre più centrale l’importanza dell’Italia per lo sviluppo di, azienda americo-israeliana tra i leader nel rilevamento e nella gestione delle minacce avanzate nell’ambito della sicurezza informatica.Il nostro Paese è diventato una delle aree di riferimento per la gestione del business a livello mondiale e la sede dell’hub europeo di Cynet per la gestione degliDall’Italia vengono, infatti, gestite vendite e operazioni su oltre 20 nazioni europee, soprattutto nel Sud-Est Europa, e viene erogato supporto tecnico di secondo e terzo livello. Inoltre le attività di supporto, con una specifica focalizzazione verso i Managed Security Service Provider sono state affidate aIl team che vede a capoe si occupa del coordinamento delle attività di incident response in tutta Europa. Le attività di prevendita e il collegamento tra ciò che avviene sul campo e il dipartimento di ricerca e sviluppo sono coordinati da Luca Martinis. Il coordinamento delle attività commerciali delle nazioni dell’Est Europa è stato affidato adOltre a rafforzare la componente manageriale locale con una crescente influenza sulle scelte strategiche, Cynet sta inserendo diverse figure professionali nei vari teams.

Per supportare ulteriormente lo sviluppo di Cynet, Andrea Zani, già Regional Director per Sud e Est Europa, è stato nominato Regional Vice President Southern and Eastern Europe.

Zani ha mosso i primi passi in Computerlinks all’inizio degli anni Duemila, per poi proseguire la sua carriera come Senior Territory Manager in Websense (ora Forcepoint). Per più di quattro anni è stato Regional Sales Manager di Cisco e successivamente Vice President Sales South Europe di Cloud4Wi. Nel 2018 Zani è entrato in Cynet, facendo parte del primo nucleo che ha dato il via alle attività in Italia, ricoprendo inizialmente il ruolo di Country Manager Italy, Spain and Portugal. Da allora la sua carriera all’interno dell’azienda si è evoluta costantemente, diventando Regional Sales Director Southern and Eastern Europe mentre oggi entra nel board wordwide.

Nel suo nuovo ruolo, Andrea Zani si occuperà di guidare i team del Sud ed Est Europa verso nuovi obiettivi nella gestione delle vendite, nello sviluppo strategico e verso nuove politiche aziendali. Zani sarà quindi una figura centrale di collegamento tra la direzione centrale e le unità operative locali.

“Sono orgoglioso dell’importanza che il nostro Paese sta continuando ad avere a livello globale per Cynet. Oggi possiamo contare su un team di professionisti del settore in continua crescita, che accoglie sempre più personale qualificato e appassionato e che sta operando con successo in settori strategici per il nostro Paese” ha dichiarato Zani.

Dal 2019 il team di Cynet sta continuando a crescere in maniera costante e continua, passando dai 5 dipendenti iniziali ai 22 attuali, fino ai 30 pianificati in seguito alla nuova organizzazione, localizzati su tutto il territorio italiano.

Le attività, gestite in remote working, consentono all’azienda di attrarre talenti con esperienza lungo tutta la Penisola, permettendo loro di lavorare nel proprio contesto.

Ulteriori informazioni sono disponibili in questa pagina.