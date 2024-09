Andrea Balzarini è il nuovo CFPO di Octo Telematics

OCTO Telematics ha annunciato la nomina di Andrea Balzarini come nuovo Chief Financial Officer (CFO) dell’azienda.

In qualità di nuovo CFO di OCTO e membro del leadership team, Andrea Balzarini riporterà al CEO Corrado Sciolla e avrà il compito di supportare la crescita e l’espansione dell’azienda, contribuendo a rafforzare ulteriormente la posizione di leadership di OCTO nel mercato globale.

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore finanziario, maturata sia in Italia che all’estero, principalmente nel settore delle telecomunicazioni, ma anche nei settori manifatturiero e industriale, Andrea vanta comprovate abilità nel collegare la visione aziendale alla realizzazione degli obiettivi di business, attraverso l’empowerment delle persone e l’uso efficace delle risorse, dei processi e delle tecnologie.

Prima di entrare in OCTO, Balzarini ha ricoperto la carica di Chief Financial & Business Officer presso Ansaldo Energia S.p.A., azienda leader nella fornitura di soluzioni a ciclo completo per la produzione di energia.

In precedenza, dal 2017 ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer di Inwit S.p.A., dopo averne seguito la quotazione nel 2015. In questo contesto, ha gestito anche le attività di acquisti, sviluppo del business e relazioni con gli investitori, contribuendo a far diventare Inwit leader nel mercato italiano delle infrastrutture per la connettività mobile.

Prima ancora, ha lavorato nel Gruppo Telecom Italia, ricoprendo posizioni di crescente rilevanza: entrato nel 2006 come responsabile della Tesoreria di Gruppo, nel 2010 è divenuto Head of Finance & Insurance, ruolo che ha esercitato per 7 anni.

Laureato in Discipline Economiche e Sociali, Andrea ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Pirelli fra Milano, Basilea e Londra.