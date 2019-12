AmpliFi Alien è il nuovo router di Ubiquiti che offre prestazioni WiFi 6 e Gigabit Ethernet e che può essere utilizzato per creare sistemi mesh scalabili.

Il router è dotato di supporto WiFi 6 su 2,4/5 GHz e WiFi 5 su 5 GHz: le varie bande radio possono fornire una capacità complessiva cumulata di 7.685 Mbps con 16 stream spaziali da una singola unità (naturalmente segmentata sulle varie bande e in parte utilizzata per il backbone e in parte disponibile per i client).

Ogni router Alien dispone inoltre di uno switch LAN integrato con 4 porte Gigabit Ethernet, per poter portare la connettività cablata in qualsiasi ambiente anche senza dover installare i cavi.

AmpliFi Alien sfrutta MU-MIMO (Multi-user MIMO) e OFDMA (Orthogonal frequency-division multiple access) per trasmettere e comunicare attraverso dodici flussi spaziali Wi-Fi 6, in tal modo eliminando i punti non coperti dal segnale e aumentando fino a quattro volte la capacità totale della rete wireless locale.

Il router offre anche la possibilità di una connessione radio con supporto WiFi 5 (802.11ac) a 5 GHz separata, da dedicare a dispositivi performance-critical in modo da evitare che essi debbano competere per la larghezza di banda con altri device presenti sulla rete.

La capacità di ricezione e trasmissione dell’antenna sono abilitate da un array custom ad alte prestazioni e l’elaborazione poggia su un processore quad-core da 2,2 GHz a 64 bit.

La peculiarità di AmpliFi Alien è anche che può essere utilizzato, aggiungendo più unità, per costruire configurazioni di networking WiFi mesh multi-radio, per espandere la copertura del segnale a ogni ambiente dell’ufficio o della casa.

Il setup del router è semplificato dall’app AmpliFi, disponibile per iOS e Android, che consente di configurare l’unità Alien, di monitorare la performance e il funzionamento, così come i dispositivi che stanno utilizzando il network, di gestire l’accesso ospiti e altro.

L’unità presenta anche un display touchscreen che offre le informazioni di stato del network essenziali e l’accesso touch ai controlli principali.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di AmpliFi.