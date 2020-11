American Express, arriva la piattaforma Business for Business B4B

American Express Global Commercial Services, ha annunciato il lancio della piattaforma “Business For Business” B4B con l’obiettivo di sviluppare un ecosistema tra la clientela business e il network degli esercenti Amex, per generare traffico e mettere a disposizione delle offerte dedicate, consentendo lo sviluppo reciproco di business.

Le aziende italiane, in particolare le piccole medie imprese, sono state fortemente impattate dalla pandemia Covid-19, e in uno scenario di grande complessità devono affrontare nuove sfide ed un processo di evoluzione importante rispetto agli schemi precedenti.

L’abilitazione di nuove sinergie di business tra il network merchant e i clienti aziendali favorisce la creazione di una “community delle Pmi” che metta a fattor comune la rete di esercenti e le Pmi clienti, facendo leva sul modello di business di American Express. Attraverso il close loop, un modello di business chiuso, il network di Amex può infatti offrire alle piccole medie imprese un valore aggiunto, abilitando sinergie ed aprendo nuove opportunità di business con offerte che coprono diversi settori tra cui trasporti, logistica, telecomunicazioni e assicurazioni, supportando i Cardmember Business di Amex nello sviluppo del business.

La piattaforma B4B, lanciata ad ottobre, include già oltre mille esercenti del circuito Amex, che hanno la possibilità di inserire offerte specifiche per il target business a cui il portale è rivolto, oltre che presentare e pubblicizzare i propri prodotti e servizi ad una rete qualificata di imprenditori. Gli utenti possono esplorare i servizi per categoria, con la possibilità di venire a conoscenza di nuovi potenziali partner e attivare così sinergie e collaborazioni.

Secondo Carolina Gianardi, Vice President di American Express Global Commercial Services Italia di Amex, la società si è attivata nel mondo B2B facendo leva sul nostro modello di business chiuso, che mette in contatto direttamente clienti ed esercenti, per creare una community. Il 2020 è stato un anno in cui la relazione di American Express con i clienti Pmi si è andata arricchendo di nuovi importanti valori: in un contesto di sempre maggiore incertezza, imprenditori e professionisti sanno di poter contare non più solo su una carta ricca di benefici, ma su un ecosistema sempre più essenziale per il loro business, di cui la nuova piattaforma B4B è una base concreta importante.