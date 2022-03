AMD lancia i nuovi processori Ryzen Threadripper PRO 5000 WX

AMD ha annunciato i nuovi processori per workstation Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series, guidati dal Ryzen Threadripper PRO 5995WX a 64 core e 128 thread.

Basandosi sui processori Ryzen Threadripper PRO 3000 WX, i nuovi Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series – ha sottolineato AMD – sono potenziati dall’efficienza dell’architettura core Zen 3 e dalle maggiori frequenze.

Sono progettati per i carichi di lavoro più impegnativi, come ad esempio il rendering in 8K o l’iterazione di elevati volumi di codice nell’attività di sviluppo software.

Con i Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series, AMD intende offrire agli utenti la potenza necessaria per gestire tali workload impegnativi e per aumentare la produttività in un ampio ventaglio di ambiti professionali.

La lineup AMD Threadripper è stata lanciata per il mercato delle workstation nel 2017, con processori destinati all’uso da parte di appassionati, prosumer e utenti professionali.

Dalla sua prima generazione – ha evidenziato l’azienda –, AMD ha continuato ad espandere la lineup Threadripper, aumentando le prestazioni e introducendo al contempo il supporto e le funzioni di sicurezza di cui hanno bisogno gli utenti enterprise.

Così come, fornendo gli strumenti necessari per gestire i carichi di lavoro creativi e di produzione più esigenti in modo rapido ed efficiente.

Proseguendo su questa mission, i processori AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series combinano le prestazioni elevate dell’architettura Zen 3 con le funzionalità di sicurezza, la gestibilità e la scalabilità di livello enterprise delle tecnologie AMD PRO.

Con frequenze più elevate e un’architettura di cache L3 migliorata, i nuovi processori AMD Ryzen Threadripper PRO assicurano che gli utenti possano affrontare carichi di lavoro leggermente threaded, offrendo al tempo stesso anche prestazioni multithreaded elevate.

I processori AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series supportano 128 lane PCIe 4.0, abilitando una maggiore espandibilità della grafica e dello storage.

Nella progettazione, il focus è stato posto anche sull’efficienza.

AMD dichiara che, consumando fino al 67% in meno di energia per core, i processori Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series offrono fino al doppio del rapporto prestazioni/alimentazione rispetto ad altre soluzioni.

A sostegno delle prestazioni elevate dei processori Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series e per contribuire a fornire una soluzione per gli ambienti IT gestiti professionalmente più esigenti, sono poi implementate diverse tecnologie AMD PRO.

AMD Memory Guard cripta la memoria per prevenire attacchi fisici ai dati sensibili, mentre AMD Secure Processor è un processore di sicurezza integrato, on-chip, progettato per proteggere i dati sensibili e convalidare il codice prima che venga eseguito.

AMD Shadow Stack è un innovativo set di protezioni hardware integrato nel processore per aiutare a mitigare un tipo comune di attacco malware, impedendo la modifica della memoria per le istruzioni.

I processori AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series saranno disponibili a partire dal 21 marzo 2022, attraverso il partner OEM Lenovo.

