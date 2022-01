Amd lancia la scheda Radeon Pro W6000 Series e le GPU Mobile Workstation

Amd ha annunciato nuove aggiunte alla linea grafica Radeon PRO W6000 per desktop e workstation mobili, progettata per offrire prestazioni, stabilità e affidabilità eccezionali per gli utenti professionali, inclusi progettisti CAD, ingegneri e impiegati d’ufficio.

La nuova scheda grafica Amd Radeon PRO W6400 si basa sull’architettura grafica RDNA 2 ad alte prestazioni ed efficienza energetica e sulla tecnologia avanzata del processo di produzione a 6 nm, con 16 MB di tecnologia di memoria Amd Infinity Cache a larghezza di banda elevata e bassa latenza che funge da amplificatore di larghezza di banda. Offrendo una combinazione ideale di prestazioni ed efficienza a un prezzo accessibile, la nuova scheda grafica è ottimizzata per i requisiti delle odierne applicazioni CAD e di produttività per ufficio in un design compatto che può essere facilmente aggiunto ai moderni desktop con fattore di forma ridotto.

Rispetto alla generazione precedente, la scheda grafica Amd Radeon PRO W6400 offre prestazioni fino a tre volte superiori in Autodesk AutoCAD 2022 durante i test di rotazione dell’orbita 3D in modalità ombreggiata.

Offre anche prestazioni fino all’87% superiori in McNeel Rhino utilizzando il benchmark Holomark 2 con test di stress dei dati di mesh, oggetti e modelli. La nuova scheda grafica offre anche miglioramenti delle prestazioni nelle applicazioni e nei carichi di lavoro tipici dell’ufficio, come videoconferenze, e-mail e navigazione sul Web, dove affidabilità e stabilità sono fondamentali.

Le aggiunte alla famiglia di prodotti Amd Radeon PRO includono anche le GPU AMD Radeon PRO W6500M e Amd Radeon PRO W6300M ​​per workstation mobili professionali di nuova generazione. Le nuove GPU sono inoltre basate sull’architettura grafica RDNA 2 con tecnologia di processo a 6 nm e sfruttano fino a 8 MB di tecnologia di memoria Amd Infinity Cache per offrire frame rate di viewport ultra elevati, affidabilità e prestazioni eccezionali per applicazioni professionali.

Amd Radeon, funzionalità avanzate e ad alte prestazioni

Le nuove aggiunte alla famiglia di prodotti AMD Radeon PRO offrono una combinazione ideale di prestazioni, efficienza e convenienza per gli utenti professionali tradizionali. Le caratteristiche principali includono:

Architettura Amd RDNA 2: la pluripremiata architettura grafica Amd RDNA 2 offre prestazioni fino al 94% più veloci rispetto all’architettura GCN della generazione precedente.

Tecnologia di memoria Infinity Cache: fino a 16 MB di cache dati di ultimo livello (L3) integrata nel die della GPU è progettata per ridurre la latenza e il consumo energetico, consentendo prestazioni più elevate rispetto ai precedenti progetti architetturali.

Funzionalità avanzate: la scheda grafica Amd Radeon PRO serie W6000 offre raytracing con accelerazione hardware, funzionalità di lavoro in remoto, supporto per display 8K, trasferimento dati ad alta velocità PCIe 3.0 e 4.0 di ultima generazione, supporto per VR Creator, supporto HDR Ready e stereo quad-buffer – tutti supportati come funzionalità standard.

Viewport Boost: la tecnologia di risoluzione dinamica è progettata per migliorare la frequenza dei fotogrammi in scenari con GPU limitate. Riducendo in modo intelligente la risoluzione solo negli scenari in cui viene rilevato un rapido movimento all’interno della finestra, può fornire un miglioramento significativo dell’interattività senza influire sulla qualità dell’immagine percepita dall’utente.

Certificazioni delle applicazioni: Amd continua a collaborare con i principali fornitori di applicazioni software professionali come Autodesk, Robert McNeel & Associates e altri per garantire che le schede grafiche Amd Radeon PRO siano costruite e testate per soddisfare standard eccezionali, offrendo la stabilità e l’affidabilità richieste dai professionisti delle workstation . L’elenco delle certificazioni è disponibile qui .

Specifiche, prezzo e disponibilità

La scheda grafica Amd Radeon PRO W6400 dovrebbe essere disponibile a partire dal primo trimestre del 2022, a partire da un presso suggerito di 229 dollari. Le GPU Amd Radeon PRO W6500M e Radeon PRO W6300M ​​dovrebbero essere disponibili nei sistemi OEM pre-costruiti in alcuni paesi entro la fine dell’anno.

