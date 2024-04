AMD fornisce accelerazione end-to-end per sistemi embedded basati su AI

AMD ha annunciato l’espansione del portafoglio di system on chip (SoC) adattivi AMD Versal con i nuovi SoC adattivi Versal AI Edge Series Gen 2 e Versal Prime Series Gen 2, che riuniscono in un unico dispositivo le funzioni di preprocessing, inferenza AI e postprocessing, offrendo un’accelerazione end-to-end per i sistemi embedded guidati dall’AI.

Questi primi dispositivi della gamma Versal Series Gen 2 – sottolinea l’azienda – si basano sulla prima generazione con nuovi potenti AI Engine che dovrebbero fornire fino a 3 volte più TOPs per watt rispetto ai dispositivi Versal AI Edge Series di prima generazione, mentre le nuove CPU Arm integrate ad alte prestazioni dovrebbero offrire fino a 10 volte più calcolo scalare rispetto ai dispositivi Versal AI Edge e Prime Series di prima generazione.

“La domanda di applicazioni embedded abilitate all’intelligenza artificiale sta esplodendo e sta determinando la necessità di soluzioni che riuniscano più motori di calcolo su un singolo chip per l’accelerazione end-to-end più efficiente, nel rispetto dei vincoli di potenza e di area dei sistemi embedded“, ha dichiarato Salil Raje, senior vice president e general manager dell’Adaptive and Embedded Computing Group di AMD. “Forti di oltre 40 anni di leadership nel campo dell’adaptive computing in applicazioni ad alta sicurezza, ad alta affidabilità, a lungo ciclo di vita e critiche per la sicurezza, questi dispositivi Versal di ultima generazione offrono un’elevata efficienza di calcolo e prestazioni su un’unica architettura scalabile dal low-end all’high-end“.

Bilanciando prestazioni, potenza e area, insieme a sicurezza funzionale avanzata e security, i dispositivi della serie Versal Gen 2 offrono nuove funzionalità e caratteristiche che consentono di progettare prodotti ad alte prestazioni e ottimizzati per i mercati automobilistico, aerospaziale e della difesa, industriale, della visione, sanitario, broadcast e pro AV.

Subaru Corporation ha scelto i dispositivi Versal AI Edge Series Gen 2 per il sistema di visione ADAS (Advanced Driver Assistence System) di nuova generazione, noto come EyeSight. Il sistema EyeSight è integrato in alcuni modelli di auto Subaru per abilitare funzioni di sicurezza avanzate, tra cui il cruise control adattivo, l’assistenza al mantenimento della corsia e la frenata pre-collisione. Subaru utilizza la tecnologia SoC adattiva AMD negli attuali veicoli dotati di EyeSight.

“Subaru ha scelto la serie Versal AI Edge Gen 2 per offrire la prossima generazione di prestazioni AI automobilistiche e di sicurezza per i futuri veicoli dotati di EyeSight“, ha dichiarato Satoshi Katahira, General Manager, Advanced Integration System Department & ADAS Development Department, Engineering Division, Subaru Corporation. “I dispositivi Versal AI Edge Gen 2 sono progettati per fornire le prestazioni di inferenza AI, la latenza ultra-ridotta e le capacità di sicurezza funzionale necessarie per mettere nelle mani dei conducenti funzioni di sicurezza all’avanguardia basate sull’AI“.

AMD Versal AI Edge Series Gen 2

Per soddisfare le complesse esigenze di elaborazione dei sistemi reali, i dispositivi AMD Versal AI Edge Series Gen 2 integrano un mix ottimale di processori per tutte e tre le fasi di accelerazione dei sistemi embedded guidati dall’intelligenza artificiale:

Preprocessing: FPGA programmable logic fabric per il preprocessing in tempo reale con una flessibilità senza precedenti per connettersi a un’ampia gamma di sensori e implementare pipeline di elaborazione dati ad alta produttività e bassa latenza.

Inferenza AI: Una serie di processori vettoriali sotto forma di engine AI di nuova generazione per un’inferenza AI efficiente.

Postprocessing: Core di CPU Arm che forniscono la potenza di postprocessing necessaria per prendere decisioni complesse e controllare le applicazioni critiche per la sicurezza.

Questa intelligenza su singolo chip può eliminare la necessità di costruire soluzioni di elaborazione multi-chip, sottolinea AMD, dando vita a sistemi di intelligenza artificiale embedded più piccoli ed efficienti, con un potenziale time-to-market più breve.

Versal Prime Series Gen 2

La serie AMD Versal Prime Gen 2 offre un’accelerazione end-to-end per i sistemi embedded tradizionali non basati su AI, combinando la logica programmabile per l’elaborazione dei sensori con CPU Arm embedded ad alte prestazioni.

Progettati per offrire un calcolo scalare fino a 10 volte superiore rispetto alla prima generazione, questi dispositivi possono gestire in modo efficiente l’elaborazione dei sensori e i carichi di lavoro scalari complessi.

Grazie al nuovo hard IP per l’elaborazione video ad alta velocità, compresi i flussi di lavoro multicanale fino a 8K, i dispositivi Versal Prime Gen 2 sono ideali per applicazioni quali lo streaming e la registrazione di video ad altissima definizione (UHD), i PC industriali e i computer di volo.

I portafogli Versal AI Edge Series Gen 2 e Versal Prime Series Gen 2 offrono scalabilità dai sensori edge al calcolo centralizzato per i sistemi AI-driven. Presentano una gamma di dispositivi con quantità crescenti di intelligenza artificiale e calcolo adattivo per consentire ai clienti di selezionare le prestazioni, la potenza e l’area per raggiungere in modo efficiente gli obiettivi di prestazioni e sicurezza delle applicazioni.

Gli strumenti e le librerie di AMD Vivado Design Suite contribuiscono ad aumentare la produttività e a snellire i cicli di progettazione per gli sviluppatori di sistemi hardware embedded, offrendo tempi di compilazione rapidi e una migliore qualità dei risultati. Per gli sviluppatori di software embedded, la piattaforma software unificata AMD Vitis consente di sviluppare progetti di software embedded, signal processing e intelligenza artificiale ai livelli di astrazione preferiti dagli utenti, senza bisogno di esperienza in FPGA.

I progettisti possono iniziare con la documentazione early access di AMD Versal AI Edge Series Gen 2 e Versal Prime Series Gen 2 e con gli evaluation kit e design tool Versal di prima generazione disponibili oggi. AMD prevede la disponibilità di campioni di silicio della serie Versal Gen 2 nella prima metà del 2025, seguiti da kit di valutazione e campioni di System-on-Modules a metà del 2025 e dal silicio di produzione previsto per la fine del 2025.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.