AMD e il CEA collaborano per definire il futuro dell’AI Computing

AMD ha annunciato la firma di una Lettera d’Intenti (LOI) con il Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) della Francia, per collaborare su tecnologie avanzate e architetture di sistemi che definiranno il futuro del calcolo AI. L’obiettivo è sfruttare le competenze di entrambe le organizzazioni per sviluppare sistemi ad alta efficienza energetica, necessari per gestire i carichi di lavoro AI più intensivi nei settori dell’energia, della medicina e non solo.

AMD e CEA, collaborazione strutturata e simposio europeo nel 2025

Attraverso questa iniziativa, AMD e CEA avvieranno una collaborazione strutturata, focalizzata sullo sviluppo dell’infrastruttura di calcolo AI di nuova generazione. Le due organizzazioni pianificano anche un simposio nel 2025 dedicato al futuro del calcolo AI, che riunirà stakeholder europei, fornitori di tecnologie globali, startup, centri di supercalcolo, università e responsabili politici. L’evento sarà un punto di riferimento per accelerare la cooperazione sulle tecnologie AI all’avanguardia.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Secondo Ralph Wittig, Corporate Fellow e responsabile della ricerca di AMD, “il calcolo AI continua a guidare l’innovazione in diversi settori, e la collaborazione internazionale è fondamentale per spingere oltre i confini del possibile. Grazie a questa partnership con il CEA e i principali ingegneri francesi, puntiamo a portare la ricerca AI all’avanguardia più vicino alle applicazioni reali, sviluppando architetture di sistema che soddisfino le esigenze dei carichi di lavoro futuri e promuovendo opportunità di ricerca congiunta tra Stati Uniti e Francia.”

Julie Galland, Direttrice della divisione Ricerca Tecnologica presso il CEA, ha aggiunto:“Il CEA è impegnato a promuovere l’innovazione nel calcolo AI sviluppando tecnologie di nuova generazione che aprano la strada ad architetture dirompenti, in grado di bilanciare prestazioni ed efficienza energetica. La nostra collaborazione con AMD rappresenta un passo importante per favorire la cooperazione internazionale nel calcolo ad alte prestazioni, unendo competenze di livello mondiale per affrontare le crescenti esigenze dei carichi di lavoro AI.”

Impatto internazionale e obiettivi futuri

Questo progetto riflette l’impegno di AMD nel favorire collaborazioni internazionali per accelerare l’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è rendere l’AI più inclusiva, sostenibile e rafforzare la cooperazione tra Stati Uniti ed Europa, contribuendo allo sviluppo di soluzioni tecnologiche dirompenti per il futuro del calcolo AI.