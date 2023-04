Amd annuncia le nuove schede grafiche professionali Radeon Pro W7000

AMD ha annunciato le schede grafiche Radeon PRO W7000 Series, le sue più potenti schede grafiche per workstation.

Le schede grafiche AMD Radeon PRO W7900 e AMD Radeon PRO W7800 si basano sull’innovativa architettura AMD RDNA 3, che offre prestazioni significativamente superiori rispetto alla generazione precedente e un eccezionale rapporto prestazioni/prezzo rispetto alla concorrenza. Le nuove schede grafiche sono state progettate per consentire ai professionisti di creare e lavorare con modelli ad alto numero di poligoni senza soluzione di continuità, di offrire un’incredibile fedeltà delle immagini e accuratezza dei colori e di eseguire applicazioni grafiche e di calcolo in contemporanea senza interrompere i flussi di lavoro.

Le schede grafiche AMD Radeon PRO W7000 Series sono caratterizzate dalla prima architettura GPU per workstation al mondo basata sull’avanzato design chiplet di AMD, che offre prestazioni multi-tasking reali e un’incredibile efficienza energetica. Le nuove schede grafiche sono anche le prime GPU per workstation professionali a offrire il nuovo AMD Radiance Display Engine con DisplayPort 2.1 che offre un’esperienza visiva superiore, risoluzioni più elevate e più colori disponibili che mai.

La scheda grafica AMD Radeon PRO W7900, progettata per carichi di lavoro estremi, offre 61 TFLOPS (FP32) di picco a singola precisione, offrendo prestazioni geomean 1,5 volte superiori nel benchmark SPECviewperf 2020. Include inoltre 48 GB di memoria GDDR6, una capacità di memoria 1,5 volte superiore rispetto ai 32 GB disponibili sulla scheda grafica di precedente generazione. Creata per carichi di lavoro pesanti, la scheda grafica AMD Radeon PRO W7800 offre 45 TFLOPS (FP32) di picco in singola precisione e 32 GB di memoria GDDR6.

“Le nuove AMD Radeon PRO W7000 Series sono le schede grafiche più potenti che AMD abbia mai realizzato fino ad oggi, in grado di fornire a professionisti, creatori e artisti prestazioni e valore eccezionali per gestire le applicazioni professionali di design e creative più esigenti”, ha dichiarato Scott Herkelman, Senior Vice President e General Manager della Graphics Business Unit di AMD. “Le schede grafiche AMD Radeon PRO W7900 e W7800 sono costruite per offrire prestazioni e affidabilità incredibili nelle applicazioni professionali, garantendo allo stesso tempo un’accuratezza del colore fondamentale e un’esperienza visiva incredibile. Le schede grafiche AMD Radeon PRO W7000 Series offrono ai professionisti la possibilità di affrontare progetti di grandi dimensioni, di eseguire il rendering più velocemente e di creare modelli più complessi con più pixel, più poligoni e più texture”.

AMD Radeon PRO W7000, le caratteristiche principali