Amd amplia il portfolio di acceleratori Alveo per il trading a latenza ultra-bassa

AMD ha presentato AMD Alveo UL3422, gli acceleratori FinTech per operazioni di trading a bassissima latenza che vanno ad ampliare l’attuale gamma. La soluzione offre ai trader un vantaggio in termini di velocità di esecuzione delle transazioni, oltre a semplificarne l’implementazione su larga scala riducendone i costi.

AMD Alveo UL3422 offre alle società di trading, ai market maker e alle istituzioni finanziarie un acceleratore con fattore di forma sottile, ottimizzato per lo spazio in rack e il costo e progettato per un rapido percorso di implementazione in un’ampia gamma di server. L’acceleratore Alveo UL3422 è alimentato da un FPGA AMD Virtex UltraScale+ che presenta una nuova architettura di transceiver con core di connettività di rete ottimizzati e integrati, progettati specificamente per il trading ad alta velocità. Questo permette un’esecuzione delle operazioni con una latenza ultra-bassa, raggiungendo meno di 3ns di latenza del transceiver FPGA e una elevata performance di ‘tick-to-trade’ non ottenibile con gli FPGA standard disponibili in commercio, mette in evidenza l’azienda.

“La velocità è il vantaggio definitivo in un mondo sempre più competitivo come quello del trading ad alta velocità,” ha dichiarato Yousef Khalilollahi, corporate vice president & general manager del gruppo Adaptive Computing di AMD. “La scheda Alveo UL3422 offre un punto d’ingresso a costo ridotto, mantenendo al contempo prestazioni all’avanguardia in termini di latenza, rendendola accessibile a imprese di ogni dimensione che desiderano rimanere competitive nell’ambito del trading a latenza ultra-bassa.”

La scheda acceleratrice Alveo UL3422 è realizzata in un formato slim FHHL (full height, half length), progettato per adattarsi a una vasta gamma di server e data center di co-location per exchange. Rispetto al suo predecessore, l’acceleratore Alveo UL3422 riduce la densità delle porte, la memoria integrata e le opzioni di connettività, pur essendo alimentato dallo stesso FPGA AMD Virtex UltraScale+ VU2P, ideale per la latenza ultra-bassa.

Di conseguenza, l’Alveo UL3422 ha metà delle dimensioni e prestazioni equivalenti alla scheda acceleratrice Alveo UL3524, che attualmente detiene il record mondiale STAC-T0 per le performance di tick-to-trade, mette in evidenza AMD. Il formato slim FHHL dell’Alveo UL3422 consente alle istituzioni finanziarie di ottimizzare in modo conveniente la densità di calcolo e lo spazio su rack.

La scheda acceleratrice Alveo UL3422 è progettata per un rapido deployment, sfruttando le soluzioni di ecosistema disponibili e i reference design, fornendo ai trading developer l’accesso rapido alla chiusura del progetto e al time to market.

È supportata da una rete in crescita di partner di ecosistema che forniscono IP e framework di sviluppo per abilitare l’implementazione rapida di soluzioni di trading.

Exegy, un fornitore di soluzioni end-to-end per il front-office trading, supporta la scheda AMD Alveo UL3422 con il suo Development Framework (nxFramework). nxFramework è un ambiente di sviluppo hardware e software progettato per costruire e mantenere in modo efficiente applicazioni FPGA a latenza ultra-bassa per il settore finanziario.

Hypertec, fornitore di soluzioni hardware, cloud e value-added per i servizi finanziari, ha collaborato strettamente con AMD. Il server HF X410R-G6 dell'azienda è certificato per supportare l'acceleratore Alveo UL3422, diventando il primo server 1U completamente ottimizzato per questa scheda.

Xelera Technologies, un fornitore di software per la tecnologia di rete ad alta velocità e applicazioni di machine learning (ML), ha collaborato con AMD per superare il problema della latenza degli algoritmi ML nell'high-frequency trading. Con Xelera Silva, gli utenti possono sfruttare decisioni di trading basate su ML in tempo reale utilizzando modelli avanzati come XGBoost, LightGBM, e CatBoost.

Alveo UL3422 supporta i tradizionali flussi FPGA tramite AMD Vivado Design Suite e offre una suite di reference design e performance benchmark che consentono ai progettisti FPGA di esplorare rapidamente metriche chiave e sviluppare strategie di trading personalizzate in base alle specifiche.

AMD mette anche a disposizione dei developer il framework open source e supportato dalla comunità FINN, per implementare modelli AI a bassa latenza in sistemi di trading ad alte prestazioni. FINN utilizza PyTorch e tecniche di quantizzazione di reti neurali progettate per ridurre la dimensione dei modelli AI mantenendo l’accuratezza. Il compilatore FINN genera blocchi IP hardware di Quantized Neural Network (QNN) che possono essere utilizzati con FPGA AMD.

La scheda acceleratrice AMD Alveo UL3422 è attualmente disponibile e viene fornita in volumi di produzione ai clienti dei servizi finanziari globali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di AMD.