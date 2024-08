AMD acquisisce il fornitore di soluzioni hyperscale ZT Systems

AMD ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di ZT Systems, fornitore di infrastrutture AI per le più grandi aziende di hyperscale computing del mondo. La transazione strategica – sottolinea l’azienda – segna il prossimo passo importante nella strategia di AMD per l’IA, che mira a fornire soluzioni di training e inferenza dell’IA all’avanguardia nel settore, basate sull’innovazione del silicio, del software e dei sistemi.

La vasta esperienza di ZT Systems nella progettazione e nell’ottimizzazione di soluzioni di cloud computing – afferma ancora AMD – aiuterà inoltre i clienti cloud ed enterprise ad accelerare in modo significativo l’implementazione su scala dell’infrastruttura AI alimentata da AMD.

AMD ha concordato l’acquisizione di ZT Systems in una transazione in cash e azioni del valore di 4,9 miliardi di dollari, comprensiva di un pagamento contingente fino a 400 milioni di dollari in base a determinate milestone successive alla chiusura. AMD prevede che la transazione avrà un impatto positivo su base non GAAP entro la fine del 2025.

“La nostra acquisizione di ZT Systems è il prossimo passo importante nella nostra strategia di AI a lungo termine per fornire soluzioni di training e di inferenza leader che possono essere rapidamente distribuite su scala tra i clienti cloud e enterprise”, ha dichiarato Lisa Su, presidente e CEO di AMD.

“ZT aggiunge un’esperienza di livello mondiale nella progettazione di sistemi e soluzioni su scala rack che rafforzerà in modo significativo i nostri sistemi AI per data center e le nostre capacità di abilitazione dei clienti. Questa acquisizione si basa anche sugli investimenti che abbiamo fatto per accelerare le nostre roadmap hardware e software di IA. La combinazione del nostro acceleratore Instinct AI ad alte prestazioni, delle CPU EPYC e dei portafogli di prodotti di rete con l’esperienza di ZT Systems nei sistemi per data center leader del settore consentirà ad AMD di fornire infrastrutture AI end-to-end per data center su scala con il nostro ecosistema di partner OEM e ODM”.

Con sede a Secaucus, nel New Jersey, ZT Systems vanta oltre 15 anni di esperienza nella progettazione e nell’implementazione di infrastrutture di computing e di storage AI per data center su scala globale per le più grandi aziende di cloud. Le capacità di progettazione, integrazione, produzione e distribuzione di ZT Systems ne hanno fatto uno dei principali fornitori di infrastrutture di training e inferenza dell’intelligenza artificiale, sottolinea AMD.

“Siamo entusiasti di unirci ad AMD e di svolgere insieme un ruolo ancora più importante nella progettazione dell’infrastruttura AI che sta definendo il futuro dell’informatica”, ha dichiarato Frank Zhang, CEO di ZT Systems. “Per quasi 30 anni abbiamo fatto evolvere la nostra attività fino a diventare un fornitore leader di infrastrutture critiche di calcolo e di storage per le più grandi aziende di cloud al mondo. AMD condivide la nostra visione dell’importanza del ruolo che la nostra tecnologia e il nostro personale svolgono nella progettazione e nella realizzazione dell’infrastruttura informatica che alimenta i più grandi data center del mondo.”

Dopo la chiusura della transazione, ZT Systems entrerà a far parte del Data Center Solutions Business Group di AMD. Frank Zhang, CEO di ZT, guiderà l’attività di produzione e Doug Huang, Presidente di ZT, guiderà i team di progettazione e di abilitazione dei clienti, entrambi riportando a Forrest Norrod, Vicepresidente esecutivo e Direttore generale di AMD. AMD cercherà un partner strategico per acquisire l’attività di produzione di infrastrutture per data center di ZT Systems, negli Stati Uniti.

L’acquisizione di ZT Systems è l’ultimo di una serie di investimenti effettuati da AMD per rafforzare in modo significativo le capacità di AI dell’azienda. Negli ultimi 12 mesi, oltre a incrementare le attività organiche di R&S, AMD ha investito più di 1 miliardo di dollari per espandere l’ecosistema AMD AI e rafforzare le capacità software AI dell’azienda.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina di Investor Relations di AMD.