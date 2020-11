Amazon Web Services lancia Aws Glue Databrew

Amazon Web Services ha annunciato la disponibilità di Aws Glue DataBrew, un nuovo strumento per la preparazione dei dati visivi che permette ai clienti di ripulire e standardizzare i dati senza bisogno di scrivere il codice.

AWS Glue fornisce sia interfacce basate su codice che interfacce visive, e ha notevolmente semplificato l’estrazione, la gestione e il caricamento dei dati nel cloud per i clienti. Gli analisti e gli scienziati dei dati hanno voluto un modo più semplice per ripulire e trasformare questi dati, ed è quello che DataBrew offre, con un servizio che permette l’esplorazione e la sperimentazione dei dati direttamente dai data lakes AWS, dai data warehouse e dai database senza scrivere codice.

AWS Glue DataBrew offre ai clienti oltre 250 trasformazioni precodificate per automatizzare le attività di preparazione dei dati (ad esempio, le anomalie di filtraggio, la standardizzazione dei formati e la correzione di valori non validi) che altrimenti richiederebbero giorni o settimane per la scrittura di trasformazioni codificate a mano. Una volta preparati i dati, i clienti possono iniziare immediatamente a usarli con AWS e servizi di analisi e apprendimento automatico di terze parti per eseguire query sui dati ed eseguire il training dei modelli di apprendimento automatico. Non ci sono impegni iniziali o costi per utilizzare il nuovo servizio di Aws e i clienti pagano solo per la creazione e l’esecuzione di trasformazioni su set di dati