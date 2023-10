Amazon Web Services annuncia il lancio di AWS European Sovereign Cloud

AWS European Sovereign Cloud sarà un nuovo cloud indipendente per l’Europa che offrirà ai clienti dei settori altamente regolamentati e del settore pubblico un’ulteriore scelta e flessibilità per soddisfare i requisiti di residenza e resilienza dei dati in evoluzione nell’Unione Europea.

AWS ha annunciato oggi il lancio di AWS European Sovereign Cloud, un nuovo cloud indipendente per l’Europa progettato per aiutare i clienti del settore pubblico e quelli dei settori altamente regolamentati a soddisfare i requisiti operativi e di residenza dei dati più severi. Situato e gestito in Europa, l’AWS European Sovereign Cloud sarà fisicamente e logicamente separato dalle regioni AWS esistenti, con la stessa sicurezza, disponibilità e prestazioni delle regioni AWS esistenti, offrendo ai clienti un’ulteriore scelta per soddisfare le loro esigenze di residenza dei dati, autonomia operativa e resilienza. L’AWS European Sovereign Cloud sarà lanciato con la sua prima regione AWS in Germania e sarà disponibile per tutti i clienti europei.

Come per le regioni AWS esistenti, i clienti avranno il controllo e la garanzia che AWS non accederà o utilizzerà i dati dei clienti per alcuno scopo senza il loro consenso, oltre ad avere accesso ai più forti controlli di sovranità tra i principali fornitori di cloud. Solo i dipendenti AWS residenti nell’UE avranno il controllo delle operazioni e del supporto per l’AWS European Sovereign Cloud. Per i clienti con maggiori esigenze di residenza dei dati, l’AWS European Sovereign Cloud consentirà ai clienti di mantenere tutti i metadati creati (come i ruoli, le autorizzazioni, le etichette delle risorse e le configurazioni utilizzate per l’esecuzione di AWS) nell’UE e disporrà di propri sistemi di fatturazione e misurazione dell’utilizzo.

“Il Sovereign Cloud europeo di AWS rafforza il nostro impegno nell’offrire ai clienti AWS la serie più avanzata di controlli di sovranità, tutele della privacy e funzioni di sicurezza disponibili nel cloud”, ha dichiarato Max Peterson, vicepresidente del Sovereign Cloud di AWS. “Per oltre un decennio abbiamo collaborato con i governi e gli enti normativi di tutta Europa per comprendere e soddisfare le esigenze in continua evoluzione in materia di cybersicurezza, privacy e localizzazione dei dati e, più recentemente, di sovranità digitale. Con questa nuova offerta, i clienti e i Partner di tutta Europa avranno più scelta per ottenere l’indipendenza operativa di cui hanno bisogno, senza compromettere i servizi cloud più ampi e profondi che milioni di clienti già conoscono e utilizzano oggi.”

“Lo sviluppo di un cloud AWS europeo renderà molto più semplice l’utilizzo dei servizi AWS da parte di molte organizzazioni del settore pubblico e di aziende con elevati requisiti di sicurezza e protezione dei dati”, ha dichiarato Claudia Plattner, presidente dell’Ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica (BSI). Siamo consapevoli della potenza innovativa dei moderni servizi cloud e vogliamo contribuire a renderli disponibili in modo sicuro per la Germania e l’Europa. Il catalogo C5 (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue), sviluppato dal BSI, ha plasmato in modo significativo gli standard di cybersecurity del cloud e AWS è stato, di fatto, il primo fornitore di servizi cloud a ricevere il testate C5 del BSI. A questo proposito, siamo molto lieti di accompagnare in modo costruttivo lo sviluppo locale di un cloud AWS, che contribuirà anche alla sovranità europea, in termini di sicurezza”.

L’AWS European Sovereign Cloud sarà sovereign-by-design e si baserà su oltre un decennio di esperienza di AWS nella gestione di più cloud indipendenti per i carichi di lavoro più critici e limitati. I clienti che hanno bisogno di più opzioni per soddisfare le esigenze di isolamento e di residenza dei dati all’interno del Paese potranno sfruttare le offerte esistenti, come AWS Outposts o AWS Dedicated Local Zones, per implementare l’infrastruttura AWS European Sovereign Cloud nei luoghi da loro scelti. Gli avamposti AWS sono soluzioni completamente gestite che forniscono l’infrastruttura e i servizi AWS praticamente a qualsiasi postazione on-premise o edge per un’esperienza ibrida coerente. Sono progettati per i carichi di lavoro che devono rimanere on-premise a causa della latenza, dell’elaborazione dei dati e dei requisiti di residenza dei dati, laddove i clienti desiderano che tali carichi di lavoro vengano eseguiti senza problemi con gli altri carichi di lavoro in AWS. Le zone locali dedicate AWS sono un tipo di infrastruttura costruita per l’uso esclusivo da parte di un cliente o di una comunità e collocata in una posizione specificata dal cliente. Sono progettate per ridurre i costi operativi della gestione dell’infrastruttura on-premises su scala e possono essere configurate per soddisfare i requisiti normativi specifici del cliente.

I clienti di AWS European Sovereign Cloud beneficeranno della stessa bassa latenza e dell’alta disponibilità che si aspettano dalle regioni AWS esistenti, nonché dell’accesso al cloud più completo e ampiamente adottato al mondo per promuovere l’innovazione. L’AWS European Sovereign Cloud offrirà più Availability Zone, infrastrutture collocate in luoghi geografici separati e distinti, con una distanza tale da ridurre in modo significativo il rischio che un singolo evento abbia un impatto sulla continuità operativa dei clienti, ma sufficientemente vicini da garantire una bassa latenza per le applicazioni ad alta disponibilità che utilizzano più Availability Zone. Ogni Availability Zone è dotata di alimentazione, raffreddamento e sicurezza fisica indipendenti ed è collegata tramite reti ridondanti a bassissima latenza.