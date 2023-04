Amazon: nuova opportunità di crescita ed export in Europa per i partner

Amazon ha annunciato l’avvio di una nuova offerta che consentirà ai suoi partner di vendita di espandere in pochi clic il proprio business in nove diversi negozi europei.

Si tratta di EEA (European Expansion Accelerator), l’acceleratore per l’espansione in Europa che, automatizzando il processo di inserimento dei prodotti dei partner di vendita di Amazon in tutti i negozi dell’Europa e del Regno Unito, consentirà ai clienti di avere accesso a milioni di prodotti.

È la stessa Amazon a spiegare come funziona il sistema.

Attraverso EEA, i partner di vendita di Amazon possono accedere a una pagina di Seller Central, scoprire i negozi in cui non sono ancora presenti ed espandere qui il proprio business con pochi clic. La registrazione dell’account, la sua configurazione, le relative traduzioni, la creazione di annunci, l’impostazione della spedizione, i controlli di idoneità dei prodotti e le personalizzazioni del catalogo saranno eseguiti automaticamente in tre giorni lavorativi.

I partner di vendita possono scegliere di espandersi in un negozio alla volta o in tutti e nove gli store di Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Polonia e Belgio contemporaneamente. Il nuovo sistema – sottolinea Amazon – consente un’espansione continua di nuovi prodotti e comunicazioni attraverso suggerimenti ad hoc per ciascun Paese di riferimento. Il programma identifica il negozio di origine automaticamente e replica le stesse informazioni nei diversi negozi in cui si desidera espandere l’offerta.

I clienti, a loro volta, potranno beneficiare di nuovi prodotti, prezzi vantaggiosi e opzioni di consegna più rapide. Amazon continuerà inoltre a offrire ai partner di vendita gli stessi vantaggi e l’accesso a strumenti importanti come l’elaborazione dei pagamenti, la protezione dalle frodi delle carte di credito, le funzioni promozionali e i servizi di reportistica.

L’Acceleratore per l’espansione in Europa è gratuito ed è disponibile per tutti i partner di vendita professionali con almeno un account Amazon Europeo attivo in Francia, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Belgio e Regno Unito.

Per maggiori informazioni sull’Acceleratore per l’espansione in Europa è possibile scaricare la guida in italiano, in formato PDF, dal sito Amazon.